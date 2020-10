Suurimmat ilmastopäästöt yhteiskunnassa syntyvät kotien ja työpaikkojen lämmittämisestä sekä valaisemisesta. On siis valtavan merkityksellistä, kuinka kiinteistöistä ja taloista syntyviä ilmastopäästöjä onnistutaan vähentämään. Se on myös taloudellisesti järkevää politiikkaa.

Monien kuntien rakennuskanta nojaa edelleen lämmitystekniikaltaan öljyn käyttöön. Siksi kuntien tulisikin viipymättä toteuttaa lämmitystapojen kustannusvertailu sekä laatia suunnitelma kaikkien kunnan edelleen öljyllä lämpiävien kiinteistöjen lämmitystavan muuttamisesta energiatehokkuudeltaan parhaaseen lämmitysmuotoon.

Motivan vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan maalämpö on pitkällä aikavälillä selkeästi edullisin tapa lämmittää taloa ja maalämpöpumpun keskimääräinen investoinnin takaisinmaksuaika on 7 vuotta, joten jokaisen edelleen öljyä lämmitysmuotonaan käyttävän kiinteistön lämmitystekniikka tulisi uudistaa niin pian kuin se on taloudellisesti mahdollista.

Siksi kuntien kannattaisi edellyttää kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmaan lämmitystekniikan uudistaminen nopealla aikataululla.

Rakennusteollisuus RT:n vähähiilisyyden tiekartan mukaan kiinteistöjen lämmitys aiheuttaa koko Suomen energiankulutuksesta lähes 70 prosenttia ja Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan lämmitys tuottaa kuntien kasvihuonekaasupäästöistä jopa 30 prosenttia.

Samalla kiinteistöjen lämmityksestä johtuvien päästöjen vähentäminen on nopein ja konkreettisin keino, jolla kunnat voivat vaikuttaa oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Kuntien tulisi myös omalla toiminnallaan näyttää asukkailleen esimerkkiä ryhtymällä itse konkreettisiin ilmastotekoihin.

Rami Käkönen

(vihr), Masku

Jaakko Mustakallio

vihreiden varapuheenjohtaja, Tampere