Mari Leppänen olisi paras valinta Turun arkkihiippakunnan piispaksi

Pari vuotta eläkkeellä ollut arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen sanoo: "Kun nyt katson etäämmältä, tuntuu että kirkossa ollaan kovin paljon kiinnostuneita kirkosta, vähemmän ihmisistä ja elämästä. Puhutaan omassa maailmassa omalla kielellä omista asioista." Toimittaja Olli Seppälä tiivistää: Yhteiskunta, maailma ja tulevaisuus jäävät vähemmälle huomiolle (haastattelu Kotimaa-lehdessä 2.10.2020).

Muutokseen on mahdollisuus, kun tänä syksynä Turun arkkihiippakuntaan valitaan uusi piispa. Me allekirjoittaneet olemme päättäneet antaa tukemme ja äänemme pastori Mari Leppäselle. Hän on ihmisistä ja elämästä kiinnostunut, taitava viestijä, ennakkoluuloton ja syvästi hengellinen.

Mari Leppäsen teemana on: Tarvitsemme rakastavan, rohkean ja rukoilevan kirkon. Rakastava kirkko suuntautuu ulospäin, tunnistaa moninaisuuden Jumalan luomistyön rikkaudeksi ja sitoutuu ympäristötekoihin. Rohkea kirkko ottaa todesta ihmisen hädän ja uskaltaa puolustaa haavoittunutta, hakeutuu vuoropuheluun mediassa ja näkyy katukuvassa. Rukoileva kirkko jakaa saman ehtoollispöydän, on Jumalan edessä nöyrä: kysyy enemmän kuin vastaa ja antaa arvon arkiselle hengellisyydelle ja tapakristillisyydelle.

Mari Leppäsellä on työkokemusta seurakunnasta tiedottajana ja pappina, kokemusta organisoimisesta ja johtamisesta kirkkohallituksen projektipäällikkönä sekä kansainvälistä kokemusta siirtolaispappina.

Tuomiokapitulin ja arkkihiippakunnan seurakuntien toimintaan hän on perehtynyt piispan erityisavustajana ja hiippakuntadekaanina, yhtenä painopistealueena tulevaisuus ja johtaminen.

Mielestämme Turun arkkihiippakunta ja Suomen kirkko tarvitsevat nyt piispaksi Mari Leppäsen.

Pirjo Vahtola

rovasti, Kaarina

Terttu-Sisko Meskanen

rovasti, Turku

Kari Aalto

rovasti, Säkylä

Pasi Salminen

kirkkoherra, Rusko

Varpu Ruohonen

seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Henrikinseurakunta, Turku

Pentti Nieminen

kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen, Lieto