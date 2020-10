Kouluilla on vielä paljon opittavaa kiusaamisen hoidossa

Lapsemme on alakoulussa. Hän on kokenut kiusaamista jo pitkään, alkuun hän piti asian salassa ja oireilua oli koulussa pelkästään.

Koulusta meihin vanhempiin ei otettu yhteyttä riittävän ajoissa. Oireilu huomattiin eikä asiaa selvitetty, lapsen annettiin vain olla. Tilanne kärjistyi lopulta pahasti ja asia selvisi.

Kiusaamisentultua ilmi ei siihen kuitenkaan puututtu, kiusaajien vanhempiin ei otettu yhteyttä. Me vanhemmat olemme olleet aktiivinen osapuoli yhteydenpidossa, ensimmäinen kokous koululla järjestettiin vasta kun asiaa kyseltiin koululta useamman kerran.

On ollut pöyristyttävää huomata, miten lapsen ulkomuoto muun muassa oikeuttaa ”tulla kiusatuksi”.

Kiusatuksi tuleminen ei koskaan ole lapsen tai hänen perheensä vika. Erilaisten ihmisten hyväksyminen lähtee aikuisista, miten voi edes olettaa lasten osaavan asian, jos eivät edes aikuiset sitä tee?

Haimme lapsellemme turvallista koulun aloitusta nyt syksyllä, että hän huonojen kokemusten jälkeen saa hyvän alun koulutyölleen.

Asiaan tartuttiin niin, että oman toiminnan ohjauksessa, muihin suhtautumisessa, perheessä on pakko olla syy. Lasta ollaan väkisin siirtämässä toiseen luokkaan eikä perheen tai lapsen toivetta oteta huomioon.

Lapsi ”piiloutuu rooliinsa” ja oikeuttaa esimerkiksi lukkoon menemisensä sillä, että on pitkään jo tehnyt näin. Lastenpsykiatrian, oppilaan tai vanhemman kantaa tai mielipidettä ei oteta huomioon.

Meidän mielestämme lapsemme on oikeutettu jatkamaan omalla luokallaan. Se, että koulussa vasta asiaan puututaan ja lapsi on vasta alkanut puhumaan asioistaan oppilashuoltoryhmän edustajille avoimesti ei voi johtaa luokalta pakkosiirtoon. Hänellä on oikeus pysyä omalla luokallaan, kiusaajiakaan ei ole siirretty pois luokalta väkisin.

Haluaisimme pysyä koulun henkilökunnan kanssa väleissä ja yhdessä auttaa lasta, tämä kuitenkin on osoittautunut yllättävän hankalaksi.

Voimia kaikille vanhemmille, jotka puolustavat lastaan kiusaamisasioissa!