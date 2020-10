Jos Turun keskustasta halutaan viihtyisä ja vetovoimainen paikka, tarvittaisiin muutoksia:

1) Kauppatori. Torin ympäriltä bussit ja henkilöautot pois. Kauppatori olisi tapahtumakeskus ja siellä voisi olla ympärivuotisia kahviloita ja ravintoloita. Keskelle jokin hieno valaistu taideteos.

Kaikissa muissa Euroopan vanhoissa Hansakaupungeissa tori on ihmisille, ei joukkoliikenteelle. Kyllä joukkoliikennettä käyttävät pystyvät kävelemään korttelin tai pari torille.

Turhia paviljonkeja ei tarvita torille, ne vain rumentavat ja estävät avaraa hienoa torinäkymää.

2) Aurakatu. Kun katsoo Aurakatua ja sen huipulla olevaa taidemuseota niin katu on yksi kaupungin hienoimmista, jopa Euroopan mittakaavassa arvioituna. Nyt katu on kuitenkin pilattu busseilla ja kukaan ei näe hienoa näkymää taidemuseolle.

Bussit pois Aurakadulta ja jalkakäytävät tulpasti leveämmäksi. Silloin uudelta torilta olisi hieno kävely-yhteys jokirantaan.

3) Kävelykatu. Turussa ei ole kävelykatua, on vain Yliopistonkadun pätkä, joka on kävely-, potkulauta- ja polkupyöräkatu. Polkupyörät ja potkulaudat pois kadulta. Toki niitä voisi taluttaa, jos kadulla on pakko liikkua välineen kanssa.

4) Jokiranta. Yksi Turun helmistä. Nyt sinne kuitenkin kaavaillaan polkupyörille ja potkulaudoille omaa "kiitorataa". Vähätorilta Martinsillalle oleva osuus on jo nyt vaarallinen, kun pyöräilijät ja potkulautailijat ajavat tuhatta ja sataa. Miksi heille pitää tehdä oma "kaista" jokirantaan, kun he eivät pysty katsomaan kauniita jokimaisemia, vaan heidän pitää keskittyä katsomaan ja varomaan kävelijöitä, lapsiperheitä, koiran ulkoiluttajia jne.? Polkupyörille ja potkulaudoille kielto tai ainakin 5 km/h nopeusrajoitus turvallisuuden nimissä.

5) Musiikkitalo. Miksi pitää tuhota Aurajoen rantojen lähes ainoa vihreä puisto?

Nykyinen Turkuhalli aiotaan purkaa? Sinne sopisi musiikkitapahtumat ja olisi parkkipaikat kaikille valmiina.

Näillä pienillä muutoksilla Turun keskustasta tulisi vetovoimainen paikka, jonne olisi kaikkien mukava tulla viettämään aikaa. Mutta tuntien Turun nykyisen päätöksenteon keskustasta tulee taas ikävä kyllä tympeä bussikeskus, vähät välitetään ihmisten viihtyvyydestä.

Jukka Löyttyniemi

KTM