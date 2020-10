Nuorilla on oikeus sanoa mielipiteensä ilman heitä väheksyvää ja pilkkaavaa huutelua. Valitettavasti tämä ei ole selvää kaikille aikuisille.

Muun muassa lapsiasiavaltuutettu ja Plan Suomi ovat puhuneet häirinnästä, jota aktiiviset nuoret kokevat sosiaalisessa mediassa. Myös me Lastensuojelun Keskusliitossa olemme kuulleet saman viestin. Eräs tapaamistamme nuorista tiivisti asian näin: "Yhteiskunta ei pidä nuorista, joilla on mielipide".

On pysäyttävää, että nuoret kokevat häirintää myös aikuisten taholta. Osaa nuorista tällainen asiaton käytös hämmentää – kenties he ovat törmänneet siihen vasta kiinnostuttuaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Toisaalta kaikki nuoret eivät välttämättä tunnista, että aikuisten huono käytös on väärin. Ei ihme, solvaavathan aikuiset sosiaalisessa mediassa myös toisiaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Samaan aikaan toisaalla aikuiset päivittelevät nuorten vähäistä kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Mutta mitä tekee nuorten itsetunnolle ja yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle se, että heidät yritetään häiritä hiljaisiksi silloin, kun he rohkaistuvat sanomaan mielipiteensä?

Entä mitä tapahtuu, jos vain kaikkein kovapintaisimmat uskaltavat osallistua? Keille ja keiden ehdoilla me silloin yhteiskuntaa rakennamme?

Positiivisiakin kokemuksia onneksi on. Erään nuoren sanoin "se on jotenkin tosi hienoa ja kannustaa vaikuttamaan, kun näkee ja kokee, että meitä nuoria halutaan oikeasti kuunnella ja meidän asiat on tärkeitä."

Otetaan nuoret vakavasti. Ja käyttäydytään niin kuin aikuisten kuuluu. Näin luodaan keskustelukulttuuria, jossa jokainen uskaltaa osallistua sekä rakennetaan maailmaa, jossa nuoret voivat kokea olevansa tärkeä ja arvostettu osa yhteiskuntaa.

Ira Custódio

Mari Väistö

Lastensuojelun Keskusliitto