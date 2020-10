Byrokratian rattaat murskaavat vanhuksen ihmisarvon

Viime vuosina on paljon puhuttu ja kirjoitettu vanhustenhoidon tasosta, tikun nokkaan on nostettu varsinkin yksityisten alan toimijoiden häikäilemättömyys ja ahneus.

Nyt viimeisten kuukausien aikana olen valitettavasti saanut seurata äitini kautta, miten kunnallinen järjestelmä toimii.

Hän joutui pitkäaikaisen sairauden heikentämänä järjestelmän pompoteltavaksi paikasta toiseen ja lopulta ”kuntoutukseen” Turun kaupunginsairaalaan.

Hänet sijoitettiin dementikkojen seuraan, jossa normaalijärkisen ihmisen päivät vuoteenomana ovat kaameita ilman muita virikkeitä kuin syöminen ja radion kuuntelu. Televisiotakaan ei huoneessa saa olla, ”kato kun se olisi turvallisuusriski”, niin kuin minua ripitettiin, kun asioita olen yrittänyt saada parempaan malliin ja sitäkin tulin kysyneeksi.

Huonekaveriakaan ei voida valita ”kato kun lääkäri sen määrää” ja paikkaan tulee sitten kuka seuraavaksi sisään kärrätään.

Osastolla on kuitenkin puhetaitoisia keskusteluunkin taipuvia potilaita, mutta siirrot eivät tietenkään onnistu, vaikka pyörien päällä kuljetaan.

Osastolla on tietenkin paljon empatiakykyisiä ihania hoitajia, jotka tekevät parhaansa mutta eivät pysty auttamaan, koska järjestelmä on mitä on.

Jokainen perheestämme ja takuulla hoitajistakin tietää, ettei ns. kuntoutuksella ole äitini kohdalla merkitystä, silti meille lässytetään ”pisteytyksistä”, joita sitten ns. tarkastellaan jatkopaikkaa ajatellen.

Olemme pyytäneet, että äidilleni hankittaisiin loppuajaksi ihmisarvoinen vanhuuden sijoituspaikka, jossa saisi asiallista hoitoa, voisi olla omissa oloissaan omissa vaatteissa ja osin omien tavaroiden keskellä televisiota unohtamatta, mutta sehän ei käy, kun ”kuntoutus ja pisteytys” jatkuvat. Prosessi kestää kuukausia jos onnistuu silloinkaan.

Byrokratian rattaiden pitää saada murskata osteoporoosin heikentämät luut, ajan kuluessa masennus ja toivottomuus vievät kätevästi hautaan niin, ettei järjestelmän pyörittäjien tarvitse vaivautua etsimään vanhalle ihanalle äidilleni ihmisarvoista loppuaikaa.

Loppuunpalanut poika