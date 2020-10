Sähköpotkulautailun aiheuttamat onnettomuudet on saatava kuriin

Sähköpotkulautojen käyttäjien onnettomuudet ovat lisääntyneet lautojen yleistymisen myötä. Turussa on onnettomuuksia tutkittu (TS 9.9.) ja todettu, että niissä syntyy pahoja päävammoja. Tyksin tutkimusaineiston mukaan loukkaantuneiden keski-ikä on 30 vuotta. Heistä 16 oli miehiä ja 7 naisia. Uhreja oli kaikkiaan 27.

Aivotärähdyksen tai aivoverenvuodon sai viisi potilasta. Leuan murtumia oli kolmetoista ja silmäkuopan murtumia viisi. Lisäksi oli poskiluun, nenäluun, otsaluun ja kallonpohjan murtumia. Neljätoista potilasta sai hammasvaurioita, joista suurin osa oli vakavia.

Turussa onnettomuuteen joutuneista 23 henkilöstä peräti 21 eli 91 prosenttia oli humalassa. Se on lehden mukaan kansainvälisen vertailuaineiston valossa epävirallinen maailmanennätys.

On pelättävissä, että onnettomuuksien määrä on kasvussa, koska laudat ovat yleistyneet. Havainnot kadulla osoittavat, että meno on holtitonta varsinkin illalla ja yöllä. Samalle laudalle on saattanut ahtautua jopa kolme hilpeällä tuulella olevaa nuorta. Ei ihme, jos jälki on joskus sen mukaista.

Nuoret vastaavat ja kärsivät itse vahingoistaan, mutta myös sähköpotkulautoja yleiseen käyttöön tarjoavat yritykset avaavat nuorille vaaran lähteen. Ruotsalaisyritys Voi Technology onkin halunnut edistää sähköpotkulautojen turvallista käyttöä ja kehittänyt sovellukseen reaktiotestin (TS 18.9.). Sillä humalatilaansa testaava kuljettaja voi kokeilla ajokuntoaan. Vaikka testi epäonnistuisi, se ei ainakaan vielä estä potkulaudan käyttöönottoa.

Myös jalankulkijat voivat kärsiä holtittomasta ajosta. Hyvin usein lautailijat viillettävät jalkakäytävillä, vaikka se on kiellettyä.

Edellä siteerattuihin tutkimustuloksiin ei sisälly ulkopuolisten saamia vammoja.

Jokainen jalkakäytävällä liikkuva lienee huomannut laudan viuhahtavan silloin tällöin äänettömästi takaapäin ohitseen. Pienikin sivuaskel tai käden kohotus ohitushetkellä johtaisi törmäykseen, jolla voisi olla vakavat seuraukset kummallekin osapuolelle, erityisesti pahaa-aavistamattomalle jalankulkijalle.

Oman lukunsa muodostaa lautojen ”pysäköinti”. Usein ne hylätään kuin hetken mielenjohteesta poikittain keskelle jalkakäytävää, mahdollisesti kyljelleen. Siinä ne ovat jalankulkijoiden tiellä, ja näkövammaiset ovat vaarassa kompastua niihin.

Mitä olisi tehtävissä? Parasta olisi, jos sähköpotkulautayhtiöt miettisivät vaikkapa nopeusrajoituksia, joita voisi säätää lautoihin pahimmiksi onnettomuusriskin ajoiksi, viikonlopuiksi ja yön tunneiksi. Myös lautoihin asennettava alkolukko tai edellä kuvatun tyyppinen reaktiotesti, jonka epäonnistuminen estäisi laitteen käynnistymisen, voisi olla sopiva keino ehkäistä humalassa ajaminen.

Myös lainsäädäntöä ja kaupungin järjestyssääntöä voisi kehittää ajoturvallisuutta korostavaan suuntaan. Nyt kaupungin edustaja kertoo kaupungin olevan voimaton.

Potkulautaliikenteen valvonta olisi tärkeää, mutta on melko selvää, että se kilpistyy poliisin resurssipulaan. Lieneekö rikemaksuja tai huomautuksia annettu yhdellekään lautailijalle?

Jotakin olisi kuitenkin tehtävä. Kansalaiset eli veronmaksajat kärsivät tästä huvista omalta osaltaan katujen lisääntyneen turvattomuuden ja terveydenhuollon kustannusten muodossa, joten he tervehtisivät ilolla ratkaisua ongelmaan.

Ja olisihan potkulautailijoidenkin kannalta positiivista, että heitä kannustettaisiin turvalliseen ajamiseen.

Pekka Pihlanto

Turku