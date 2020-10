Ammatillinen koulutus on menestyksemme elinehto

Suomalaisten yritysten kilpailukyky, tuottavuus, menestyminen ja siten koko maan talous ovat aina nojanneet vahvasti koulutukseen. Ilman laadukasta ammatillista koulutusta Suomessa ei ole riittävästi osaavia työntekijöitä. Koulutuksesta tinkimällä Suomi sahaa omaa oksaansa.

Ammatti- ja yleissivistävien aineiden opetusta on vähennetty jo vuodesta 2011 alkaen. Suomessa huudetaan "lisää insinöörejä", mutta ammatillisesta koulutuksesta on vaikea siirtyä korkeakouluihin ja selvitä hyvin opinnoissa ilman riittävää yleissivistävien aineiden osaamista. Opetuksen ja ohjauksen määrissä on myös eroja eri puolilla maata sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kesken.

Ratkaisu tähän on nostaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen taso sellaiseksi, että se mahdollistaa riittävän opetuksen ja ohjauksen toteuttamisen eri kohderyhmille. Opiskelijat tarvitsevat pätevien ja ammattitaitoisten opettajien antamaa opetusta ja ohjausta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Ammatillinen koulutus kaipaa myös työrauhaa. Jatkuvien hakemuskierrosten sijaan olisi hyvä saada keskityttyä pitkäjänteisesti opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Tällöin ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan paremmin osaamisen vaatimuksiin tulevaisuuden työelämässä ja alueellisiin tarpeisiin.

Tulevaisuuteen suuntautuvassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat saavat myös jatkuvan oppimisen taitoja, mikä auttaa heitä kehittymään ja uudistumaan muuttuvassa maailmassa sekä mahdollistaa siten pitkät työurat.

Parhaimmillaan ammatillinen koulutus tuottaa yhteiskunnalle ja yksilölle lisäarvoa.

Jaana Antila ja Riitta Ristlakki

Ammatilliset opettajat AO ry