Yrityskauppojen arvot eivät ole laskeneet

Turun Sanomien artikkelissa kerrottiin 1.10. yrityskauppojen arvojen romahtamisesta. Tieto pohjautui Boston Consulting Groupin (BCG) kansainväliseen selvitykseen. Päätelmää voidaan pitää virheellisenä yleistyksenä Suomen osalta.

Tutkimuksessa oli mukana vain 118 yrityskauppaa, vaikka niitä Suomessa artikkelinkin mukaan tehtäisiin jopa 4 000. Lisäksi tarkastellut kaupat ovat lähinnä pörssiyritysten ja muiden suurimpien yritysten kauppoja, josta oli tehty yleistys koskemaan kaikkia yrityskauppoja.

Samanlaiseen tulkintavirheeseen päädyttäisiin, jos kyseltäisiin pörssiyritysten pääjohtajien ansiokehitystä ja vastausten pohjalta pääteltäisiin, kuinka työtekijöiden palkat ovat muuttuneet.

On yleistä, mutta silti virheellistä, että suuryrityksistä puhutaan kaikkien yritysten edustajina. Pienet yritykset ovat lähes joka asiassa erilaisia kuin suuryritykset muun muassa siinä, että niiden asiakaskunta on usein paikallista, kun suuryrityksillä se on kansainvälistä.

Kauppahintojen laskua ei ole havaittu suurimmilla yritysvälittäjillä eikä Finnveran tilastoissakaan. Finnvera on rahoittamassa merkittävää osaa suomalaisia yrityskauppoja. Yrityskauppojen määrät notkahtivat keväällä, mutta ohittivat jo heinäkuussa viime vuoden tason. Koko alkusyksyn yrityskaupat ovat käyneet hyvin vilkkaasti.

Yrityskauppojen yksi erikoisuus on se, että kauppahinnat eivät yleensä jousta alaspäin, vaikka epävarmuus lisääntyisi. Jos epävarmuus lisääntyy, kauppaehdot tasapainottavat tilannetta jakamalla riskiä myyjän ja ostajan välillä hinnan säilyessä entisellään.

Tätä oli ilmeisesti tavoiteltu jutussa mainitussa esimerkkiyrityksen kaupassakin. Kauppa tapahtuu vain yrityksistä, joiden hyvään tulevaisuuteen uskotaan. Jos yrityksen tulevaisuus näyttää synkältä, ostajat eivät ole siitä kiinnostuneita edes alemmalla hinnalla.

Toinen erikoisuus on se, että kysynnän ja tarjonnan laki ei päde yrityskauppoihin kuin poikkeuksellisesti. Yrityskaupat ovat aina yksilöitä. Samanhintaiset saman toimialan kaupat voivat sisältää aivan erilaisen ostokohteen; toinen voi sisältää arvokkaan kiinteistön ja pientä tulosta tekevän yrityksen, toisessa yrityksessä tahkotaan merkittävää tulosta ilman reaaliomaisuutta. Ostajille nämä yritykset eivät ole vaihtoehtoja, vaan niille on erityyppiset ostajat.

Kun puhutaan hintojen laskusta, tulisi olla vertailukohta, mihin verrataan. Suomessa ei ole virallista tilastoa edes yrityskauppojen määrästä, saatikka yritysten arvoista tai hintapyyntöjen ja kauppahintojen muutoksista. Tämänkin vuoksi yleistykset yrityskauppojen kehityksestä ovat helposti virheellisiä.

BCG:n selvitys on jo otoskokonakin Suomen osalta niin pieni ja vinoutunut, että sen pohjalta ei voi tehdä tilastollisia päätelmiä muuta kuin selvityksessä mukana olleista yrityksistä.

Artikkelissa kerrottu yrityskauppa ei onnistunut. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun selvitysten mukaan yli 80 prosenttia yrityskaupan tehneistä ostajista ja myyjistä on tyytyväisiä tehtyyn kauppaan. Näitä tyytyväisiä yhdistää toinenkin seikka. He eivät ole tehneet kauppaa itse, vaan käyttäneet siinä yrityskaupan ammattilaisia.

Ehkäpä esimerkinkin kauppa olisi saatu maaliin yrityskaupan ammattilaisten avustuksella.

Juha Rantanen

puheenjohtaja

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry