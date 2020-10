Sukupuolistuneen väkivallan ehkäisy osaksi kotouttamista

Me too -liikkeen innoittamana tietoisuus ja julkinen keskustelu naisiin kohdistuvasta väkivallasta on kasvanut seksuaalista häirintää laajemmaksi – uhrit ovat huomanneet, etteivät ole yksin, epätasa-arvoiset rakenteet ovat paljastuneet, "normaalina" pidetty käytös on kyseenalaistettu ja tunnistettu väkivallaksi.

Lisäksi sosiaalisen median myötä seksuaalisuudesta, seksuaalikasvatuksesta ja omanarvontunnosta puhutaan avoimemmin ja otetaan julkisemmin kantaa – hyvä!

On naisia, jotka ovat jääneet tämän liikkeen ja keskustelun ulkopuolelle. Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikan arjessa on huomattu sen johtuvan esimerkiksi kielimuurista tai siitä, ettei käytössä ole älypuhelinta tai somea.

Ilman avointa keskustelua ja tietoa aiheesta uhri itse ei välttämättä tiedosta olevansa väkivaltaisessa suhteessa tai miten hakea apua.

Monet naiset voivat joutua sukupuolistuneen väkivallan uhriksi huomaamattaan. Väkivalta alkaa pienistä, huomaamattomista teoista kuten vähättelemisestä, mistä se vähitellen muovautuu näkyvämmäksi ja tunnistettavammaksi, kuten fyysiseksi satuttamiseksi.

Kaikilla on oikeus tietoon ja apuun! Suomen kamppailu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, Istanbulin sopimuksen mukaisesti, on ulotettava kunnolla myös kotoutumistyöhön.

Sateenkaari Koto ry:n Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hankkeen yksi tärkeä tavoite on lisätä maahan muuttaneiden naisten tietoisuutta sukupuolistuneesta väkivallasta ja lisätä heidän hyvinvointiaan. Koulutamme vertaisasiantuntijoita tukemaan maahan muuttaneiden naisten omanarvontunnon tervettä kehitystä ja yleisen hyvinvoinnin paranemista.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta, vaikuttaa asenteisiin ja näin tukea eheän minäkuvan rakentumista.

Vertaisasiantuntijat jakavat omia kokemuksia, kuuntelevat sekä järjestävät keskustelua herättäviä ryhmiä.

Tässä ajatus vertaisasiantuntijalta, Valeriyalta, vapaaehtoisena toimimisesta yhdistyksessä: "Sateenkaari Koto ry:n tilassa yksilö pääsee ystävälliseen ja kodikkaaseen ympäristöön, jossa saa uudelleen turvaa ja mahdollisuuden palauttaa itsetunto ja usko itseensä sekä kehittyä yhä edelleen."

Tule sinäkin mukaan!

Ronja Kankare

kotouttavan työn ohjaaja

Tasa-arvoinen arki kotoutumisen tukena -hanke, Sateenkaari Koto ry