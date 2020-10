Koulukiusaamista on kitkettävä leppymättä

Koulukiusaaminen – kuten itse koulukin – on aihe, josta meillä kaikilla on kokemusperäinen mielipide. Olemme olleet kaikki joko kiusattuja, kiusaajia tai sivustakatsojia. Jotkut meistä ovat vieläkin: lähipiirissämme, työpaikoilla tai harrastuksissa kiusataan, ja sama roolijako jatkuu, vaikka roolit vaihtuisivatkin.

Toiset meistä ovat ikuisesti koulun pihalla – joko muistoissaan, tai sitten työn puolesta. Itselläni sekä-että.

Olin kiusattu niin alakoulussa kuin yläkoulussakin. Syvimmän lama-ajan yläkoulu oli raskasta aikaa monelle lapselle, erityisesti kiusatuille. Kouluun lähtö tuntui painajaiseen astumiselta. Päivät olivat synkeitä, väkivaltaisia ja epätoivoisia.

Onneksi kännyköitä kameroineen ja someineen ei vielä ollut. Silti monen oppilaan koulumenestys ja psyyke menivät vessasta alas, joskus kirjaimellisesti.

Sain kiusaamisen loppumaan vasta yläkoulun lopulla, ja muutamien ystävien sekä partio- ja fantasiaharrastuksen avulla pääkin pysyi jotenkuten kouluajan kasassa. Ikuinen kiitos ystävyydestä ja pakopaikoista.

Kaikilla ei ole ystäviä eikä enää edes paikkaa, minne paeta. Älylaitteet ja some tuovat kiusaajat harrastuksiin ja kotiin, aina makuuhuoneen peitonkin alle. Se on kohtuutonta, se on sietämätöntä. Monet elävät nyt painajaisessa eivätkä vain vieraile siinä.

Jo aikanaan koulu yritti auttaa, samoin koti. Kiusaamisen vastainen taistelu vain on luonteeltaan loputonta, sillä siinä käydään sotaa heikkoa ihmisluontoa, heikkoa kasvatusta ja heikkoa kulttuuria vastaan. Olemme kaikki monin tavoin alttiita kiusaamaan ja tulemaan kiusatuiksi. Ennen kaikkea olemme alttiita kääntämään katseemme.

Kiusaamisen kitkeminen edellyttää leppymättömyyttä. Katsetta ei saa kääntää, väsyä ei saa, kyynistyä ei saa; on oltava leppymätön.

Jos koko koulun piha, koko harrastuspiiri, koko työpaikka pitää katseensa pallossa, nostaa kiusaamisen näkyväksi ja puuttuu siihen heti ja armottomasti, se vähenee. Se tuskin koskaan loppuu kokonaan, koska ihminen on mikä on, mutta se vähenee ja väistyy kuin rikkaruoho, jos kitkijöitä on paljon ja jos he ovat leppymättömiä.

Kasvatuksen, valistuksen ja edistyksen avulla meillä on ehkä jonakin kauniina päivänä kiusaamaton ja rikoksetonkin yhteiskunta. Siihen asti meidän on kaikkien tehtävä se, minkä voimme – joka armias päivä.

Opettajat, oppilaat, omaiset, ystävät, harrastekaverit, työtoverit sekä ennen kaikkea mies peilissä: kitkekäämme leppymättä.

Perttu Helin

(kesk)

erityisopettaja

Turku