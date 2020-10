Internet ja sen suomat tietoliikennepalvelut alkavat olla jokaiselle tätä päivää. Ilman nettiä jopa arkisten asioiden hoito tuntuu olevan ongelmallista, myös ikäihmisille. Laskujen maksut ja ostosten teko oman koneen äärellä säästävät paljon askeleita ja aikaa, kunhan yhteydet vain pelaavat – ja kunhan vain ensin tulee tutuksi tuon verkkoasioinnin kanssa.

Toivomisen varaa tosin monien virastojenkin sivupäivityksistä löytyy, vanhoja yhteystietoja ja aukioloaikoja tulee vastaan tämän tästä, samoin mutkikkaiksi laadittuja lomakkeita ja linkistöjä, mutta onneksi suurin osa asiointisivuista toimii selkeästi ja ilman turhia kiemuroita.

Näin esimerkiksi Poliisin nettiasioinnin kohdalla. Uusiessani vanhentumaan päässyttä henkilökorttiani tulin tämän asian kanssa tutuksi. Sain uuden kortin neljässä päivässä käteeni.

Kiitettävää myös on, että muutamat sivujen ylläpitäjät ovat alkaneet huomioida myös ikääntyneet tai muutoin näkönsä kanssa painiskelevat kansalaiset; kirkkaan valkoisten taustasivujen tilalle, tai ohelle, on ilmestynyt tummemman sävyisiä häikäisemättömiä taustoja. On huomattu, että vaalean hailakka teksti erottuu tummalta taustalta selkeämmin kuin valkoiselta taustalta.

Jopa joissain uusissa puhelimissa on näihin asioihin kiinnitetty huomiota. Onkin hieno asia, että kehitys kulkee eteenpäin, myös näillä saroilla.

Niiden seitsemänkymmenen vuoden aikana, jonka tietokoneet jo ovat Suomessa olleet käytössä, IT-alan kaikkinainen kehitys on vienyt sekä tiede- että teollisuusmaailmaa kovasti eteenpäin. Samoin on tapahtunut myös yksittäisten kansalaisten kohdalla. Onhan tätä päivää sekin, että jo tuttipulloikäiset lapset osaavat näppäillä tietoteknisistä laitteista esiin lempiohjelmiaan.

Omalla kohdallani tutustuminen tietokoneiden ihmemaailmaan tapahtui 1980-luvun alussa, kun pääsin Espoossa Nokia Datan tehtaalla tutustumaan hiljakkoin julkistettuun pöytätietokoneeseen, MikroMikkoon. Se oli hieno kokemus, mutta ei minulle vielä siinä vaiheessa mitään intohimoja tietotekniikkaa kohtaan herännyt.

Vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, vuosituhannen vaihteen tienoilla aloin pohtia oman koneen hankintaa, mutta hinnat olivat niin mahdottoman korkeat, että aikaa siinä kului, ennen kuin sain oman IBM:n hankittua.

Mutta vaikka yhteiskunnallisen kehityksen yleinen suuntaus onkin tämä, että vauhdilla ja nuorten ehdoilla mennään, on silti surkeaa, miten lisääntyvässä määrin jokaiselle kansalaiselle välttämättömät palvelut viedään, tai jopa kokonaan siirretään, nettiin. On valtava määrä ihmisiä, jotka omasta tahdostaan huolimatta eivät pysty hoitamaan asioitaan sähköisesti.

Kirjoittaja on turkulainen runoilija.