Yörauha kuuluu kaikille kaupunkilaisille

Turun Sanomat kirjoitti 10.8.2019 Artukaisissa tapahtuvasta laittomasta kaahailusta ja sen aiheuttamista meluhaitoista. Tuohon mennessä asiaan ei oltu löydetty ratkaisua kaupungin tai poliisin suunnalta.

Viime viikonloppuna Aunelassa, Jyrkkälässä ja Pernossa on taas vietetty unettomia öitä Kiitotien ja Merilinjan laittomien kiihdytysajojen vuoksi. Pahimmillaan meteli kuuluu Raison rajalle saakka. Alueella on monimuotoista asumista ja "rallin" äänet valvottavat laajalti. Kyseessä on myös vakava meluhaitta ja stressitekijä viereiselle hevostallille. Ratkaisu on siis edelleen löytymättä.

Kaupungilta toivotaan katualueille toimenpiteitä, jotka estävät nämä jatkuvat kuminpoltto-kiihdytysajot.

Poliisi ei sanojensa mukaan ehdi kaikkialle, mutta kun kyseessä on tiedetty toistuva ilmiö, niin sille löytynee haluttaessa ratkaisu. Kyseessä on muun liikenteen vaarantaminen ja suuriin ylinopeuksiin syyllistyminen lähellä asutusalueita. Tuo toiminta on riskitekijä myös näille meluhäiriköille.

Toivon, että asiaan ei reagoida vasta sitten, kun joku näistä asianosaisista loukkaantuu pahoin hallitsemattoman ajotyylinsä vuoksi.

Silmien sulkeminen on välinpitämättömyyttä. Toivon, että tälle saadaan pikaisesti loppu.

Taru Pätäri

(sd)

Pansio-Perno