Korona toi myös jotakin hyvää

Nyt kun on menneen kesäloman jälkeen jo jonkin aikaa erilaista arkea eletty syksy on tuonut flunssakauden, jolloin niiskutellaan ja välillä yskitään.Tänä syksynä pienikin flunssan oire tuntuu harmilliselta ja vähän pelottavaltakin. Silloin täytyy jäädä kotiin.

Tilataan aika koronatestiin, jota voi joutua odottamaan ja tulostenkin odottelu vie aikansa. Siinä menee useita päiviä, kunnes uskaltaa taas mennä töihin. Huonolla tuurilla koronatartunnan saanut joutuu jäämään vielä karanteeniin.

Nyt eletään monessa työpaikassa aikoja, jolloin voi olla useampi työntekijä poissa juuri tuon koronatestin tulosten odottelun takia.Työt joudutaan työpaikoilla miettimään uusiksi.

Uutiset kertovat koronaviruksen tartuntatilastoja. Kaupoissa ja laitoksissa tiedotetaan käsienpesun ja turvavälien tärkeydestä, mikä on tavoittanut monet keväästä lähtien.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uutena keksintönä on koronavilkkusovelluksen käyttö puhelimessa. Mikäli mahdollisimman moni lataa sovelluksen, saadaan tietoa koronan liikkeistä sekä mahdollisesti estettyä tartuntojen leviäminen.

Pitäisi siis välttää väenpaljouksia kaupoissa, joukkoliikennevälineissä ym. erilaisissa tilaisuuksissa. Ulkomaille matkustamista tulee välttää.

Me olemme kuitenkin erilaisia, inhimillisiä ihmisiä. Korona pitää meitä vielä otteessaan.

Korona-aikana voisimme kuitenkin miettiä myös niitä hyviä puolia, joita se on tuonut tullessaan. Aika moni on viettänyt menneen kesän perheen kesken, tavannut sukulaisia, ystäviä, harrastanut lähimatkailua. Samalla on tuettu lähialueen yrittäjiä.

Kesä on ollut poikkeuksellinen, mutta myös rentouttava monelle. Olen huomannut, että monella ei täksi kesäksi ollut suunniteltua ohjelmaa. Joskus onkin hyvä välillä unohtaa ylimääräiset reissailut ja ressailut. Ja ottaa ihan vaan lunkisti.

Nautitaan syksystä koronasta huolimatta!

Elina Koisaari