Turussa ei haluta joukkoliikenteen kehittämistä

Turun kaupunginvaltuusto päätti lykätä jälleen runkolinjaston aloitusta, tällä kertaa jopa kesään 2025 asti. Varsinainen yllätys lykkäyspäätös ei ollut kaupungissa, joka on profiloitunut joukkoliikenneasioissa päätöksentekokyvyttömäksi ja muutoinkin kehitysvastaiseksi.

Juhlapuheissa ja visioissa on kaikenlaisia haihatteluja hiilineutraaliustavoitteista, mutta vallitsevalla käytännön tahdilla niitä ei liikenteen osalta tulla saavuttamaan.

Vuonna 2009 eli 11 vuotta ja monta valtuustokautta sitten päätettiin runkolinjaston sekä raitiotien toteuttamisesta. Molempia hankkeita on säännöllisin väliajoin lykätty eri verukkeilla, joko erikseen päättämällä tai sitten vain jättämällä asiat esityslistojen ulkopuolelle, jolloin ne eivät ole tulleet lainkaan demokraattiseen päätöksentekoon.

Raitiotiehanke on tälläkin hetkellä pysähdyksissä, kun valtuuston huhtikuisen päätöksen mukaista toteutussuunnittelua ei edelleenkään ole käynnistetty.

Joskus kuulee väitteitä, että raitiotien kaltaisia hankkeita ”ei tarvita”, kun vain kehitetään bussiliikennettä. Kuitenkaan viime vuosina käytännössä mitään merkittävää ei ole tehty eikä olla tekemässäkään. Ainoastaan on saatu toriparkin aiheuttama joukkoliikenteen kaaos keskustassa, joka jo ennen koronaa aiheutti valtavat tappiot lipputuloissa sekä nosti liikennöintikustannuksia.

Nyt tehdyn runkolinjaston lykkäyspäätöksen näennäiset säästöt voivat sulaa siihen, että välikaudeksi joudutaan tekemään muutaman vuoden mittaisia kalliita liikennöintisopimuksia.

Myöskään Turun seudun lähijunaliikenteen palauttamiseksi mitään konkreetista ei ole tehty hyvistä puitteista huolimatta. Täten Turulla on kyseenalainen kunnia olla Pohjoismaiden suurin kaupunkiseutu, jolla ei ole mitään kaupunkiraideliikennettä.

Pääasemalta rautatie kulkee seitsemään suuntaan (Loimaa, Salo, Satama, Pansio, Perno, Naantali ja Uusikaupunki). Turussa aseman vieressä on käyttämättömät huoltohallit, mitkä soveltuisivat varikoksi ja huoltotiloiksi lähijunille.

Avoimen datan perusteella VR:llä on käyttämättömänä noin 15 Sm2-tyypin lähijunaa. Samoin Varsinais-Suomen alueella osalla asemista on jo laiturit, osittain jopa Uudenkaupungin radalla.

Atso Vainio kirjoitti (TS 23.9.) Uudenkaupungin radan matka-ajan pituudesta, mutta jo nykyisellään rata mahdollistaisi Turku–Uusikaupunki-välille noin 85 minuutin matka-ajan väliasemilla pysähtyen (tämä on osoitettu käytännössä museojunilla). Linja-autovuoroihin (75–90 min) sekä ruuhka-ajan autoiluun nähden matka-aika on jo nykyisellään kilpailukykyinen ja radan parannustoimilla siitä on tehtävissä nopein vaihtoehto.

Tasoristeyksetkään eivät ole este, sillä niitä voi olla määräysten mukaisesti 140 km/h liikennöintinopeuteen asti, kun vain näkemävaatimukset täyttyvät.

Verrattaessa mitä Tampereella on tehty joukkoliikenteen edistämiseksi pelkästään 2009 jälkeen ollaan täysin eri mittaluokassa. Runkolinjasto on otettu käyttöön jo viisi vuotta sitten. Samoin on suunniteltu sekä rakennettu yli 15 kilometriä raitiotietä, joka otetaan käyttöön ensi vuonna.

Tampereelta etelään suuntautuvan rautateiden lähiliikenteen ohella Tampereen alueen oma M-lähijuna Nokialle on aloittanut liikennöinnin. Lisäksi koko joukkoliikenneviranomaisen alueella kausiliput kelpaavat kaikissa junissa, myös kaukoliikenteessä.

Tulokset ovat olleet rohkaisevia, joukkoliikenteen käyttö on ollut jatkuvassa vahvassa kasvussa ennen koronaa.

Kun siis verrataan, mitä Turussa on tehty ja mitä olisi voitu samassa ajassa tehdä, ei jää epäselväksi, mikä on Turun seudulla kestävän liikkumisen edistämisen todellinen tahtotila. Turun seudulla matkoista yli 59 prosenttia ja matkasuoritteesta yli 78 prosenttia perustuu yksityisautoiluun, näin varmasti on jatkossakin.

Aarne Alameri

LuK

Turku