Yksikään päätös ei ole jäänyt kokoomuksesta kiinni

Raisiolainen Janne Laulumaa moittii kokoomusta huonosta taloudenhoidosta Turussa (TS 24.9.). Lokasangollinen kertoo ilmeisesti vaalien lähestymisestä.

Viimeisten vuosien aikana ennen koronaa Turku on kehittynyt suurin harppauksin. Telakan pelastaminen ja meriteollisuuden kasvu, lääketeollisuuden menestys, kukoistavat korkeakoulut. Kaupunkia rakennetaan ennätystahtiin. Aurajoen ranta oli ja toivottavasti on kohta taas täynnä elämää.

Kaupungin asioiden hoidossa on tehty myös virheitä ja parannettavaa on. Kaiken ytimeen on nyt vaikeassa tilanteessa nostettava kasvu. Lupaprosessien ja kaavoituksen pitää toimia, työllisyyspalveluiden pitää olla kunnossa ja myös talouden haasteisiin on puututtava määrätietoisesti.

Kaupunginjohtaja Arve on näihin tarttunut. Nyt kyse on poliittisesta päätöksentekokyvystä.

Turussa yksikään uudistus tai säästöpäätös ei ole jäänyt kokoomuksesta kiinni. Sdp ei halunnut enää tälle vaalikaudelle valtuustosopimusta, jolla yhdessä aikaisemmin sovittiin raamit taloudenpidolle ja investoinneille. Virkamiesten esitykset eivät auta, jos poliitikot eivät sitoudu vaikeisiin päätöksiin.

Vaikean taloustilanteen kanssa Turku ei ole yksin. Kaikki suuret kaupungit ovat tällä hetkellä pulassa, ehkä Helsinkiä lukuun ottamatta. Sopeuttamis- ja säästöohjelmia on tehty ja tehdään Turun lisäksi niin Oulussa, Tampereella, Espoossa kuin Vantaallakin.

Taustalla vaikeassa taloustilanteessa ovat isossa kuvassa väestön ikääntyminen, palvelutarpeiden kasvu, lisääntyvät tehtävät ja pitkään jatkuneet säästöt kuntien perusrahoituksesta. Turussa tarvitaan säästeliäisyyttä, mutta on kiinnitettävä huomiota myös kuntien tehtäviin, työllisyyteen ja rahoitukseen. Nämä asiat ovat maan hallituksen pöydällä.

Jos maan hallitus ei pysty työllisyystoimiin, lisää kunnille tehtäviä ilman täysimääräistä rahoitusta ja uhkaa viedä merkittävän osan rahoitusta maakuntauudistuksessa, ei ihme, että kaupungeilla on vaikeaa. Nyt pitäisi viimein kääntää suunta ja ryhtyä tekemään järkeviä ja talouden kasvua tukevia päätöksiä.

Laulumaan arviot talousosaamisestani jätän omaan arvoonsa. Tulokset puhukoot puolestaan. Valtionvarainministerikaudellani velkaantuminen lähes pysäytettiin ja julkinen talous saatiin tasapainoon. Veroaste laski kaksi prosenttiyksikköä. Talous kasvoi voimakkaasti ja maahan syntyi 140 000 työpaikkaa.

Sdp:n lääkkeet kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi sen sijaan ovat vähissä.

Petteri Orpo

kansanedustaja, Kokoomuksen puheenjohtaja