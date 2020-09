Muutoksen aalto koittaa Itämerelle

Nykymaailman paradokseihin kuuluu se, että yleinen hygienia ja ruuan tehotuotanto ovat auttaneet meitä voittamaan lukuisia tauteja ja ruokkimaan miljardeja kansalaisia kaikkialla maailmassa, mutta hinta on ollut korkea. Ne ovat osoittautuneet vahingollisiksi merillemme.

Itämeri on planeettamme saastuneimpia meriä. Maatalouden lannoitevalumat ja mereen päätyvät jätevedet muodostavat tappavan yhdistelmän, joka tukahduttaa pinnanalaisen elämän. Roskaantuminen ja lääkkeiden kulkeutuminen mereen pahentavat tilannetta.

Pientä kolmen prosentin poikkeusta lukuun ottamatta koko Itämeri on rehevöitynyt, ja yli 10 prosenttia siitä on huonoimmassa mahdollisessa tilassa.

Kansalaisjärjestöt varoittavat biologisen monimuotoisuuden hälyttävästä köyhtymisestä ja peruuttamattomien vahinkojen riskistä. On selvää, että pian saattaa olla liian myöhäistä muuttaa suuntaa.

EU:lla on runsaasti lainsäädäntöä, jonka avulla tilannetta voidaan korjata, kuten yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvat vesiä ja nitraatteja koskevat säännöt ja yhteisen kalastuspolitiikan kestävän kalastuksen periaatteet. Myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, EU:n biodiversiteettistrategiaan ja tulevaan nollapäästötoimintasuunnitelmaan sisältyvät uudet tavoitteet parantavat tilannetta.

Suomessa on puututtava erityisesti fosfaattien aiheuttamaan maatalouden hajakuormitukseen. Myönteistä on se, että Suomessa toteutetaan huomattava määrä EU:n yhteisrahoittamia tutkimushankkeita, jotka tuottavat vaikuttavia tuloksia.

NutriTrade-hankkeessa vähennetään rehevöitymistä keskisellä Itämerellä toteutettavalla ainutlaatuisella ravinnekauppajärjestelmällä ja SuMaNu-hankkeessa varmistetaan, että maatalouden ympäristötoimiin liittyvät tutkimustulokset todella tulevat päättäjien tietoon ja vaikuttavat tulevaan politiikkaan.

Waterchain-hankkeen tarkoituksena on vähentää erilaisista maalla sijaitsevista lähteistä peräisin olevien ravinteiden ja haitallisten aineiden huuhtoutumista Itämereen muun muassa ympäristöteknologian avulla.

EU:n rahoittama mestari-kisälli-ohjelma vastaa pienimuotoisen rannikko- ja sisävesikalastuksen sukupolvenvaihdoshaasteeseen. Siinä houkutellaan ammattikalastuksen pariin nuoria, joille kokeneemmat kalastajat opettavat käytännön työn ohessa kestävän kalastuksen ja jalostuksen menetelmiä.

Hankkeella pyritään turvaamaan kalakantojen terveys ja kuluttajien kysyntää vastaava paikallisen kalan saatavuus.

Itämeren ongelmien ratkaisut on löydettävä täällä – maissa, joille meri kuuluu. Yleistavoitteina on oltava saasteiden ja roskaantumisen vähentäminen, kestämättömään kalastukseen puuttuminen ja kaivannaistoimintaa koskevasta yhtenäisestä menettelytavasta sopiminen.

Itämeren kalastusfoorumin (Baltfish), Itämeren suojelukomission (HELCOM) ja Itämeren neuvoa-antavan toimikunnan kaltaiset organisaatiot tekevät voitavansa varmistaakseen Itämeren puhtauden, terveyden ja tuottavuuden. Niiden toimet eivät kuitenkaan riitä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla, vuoteen 2030 ulottuvalla EU:n biodiversiteettistrategialla ja Pellolta pöytään -strategialla pyritään samoihin tavoitteisiin. Myös kansallisilta hallituksilta tarvitaan uutta sitoutumista.

Järjestän 28. syyskuuta korkean tason konferenssin, jonka tarkoituksena on lisätä paikallista sitoutumista ja aloittaa tositoimet ongelmien ratkaisemiseksi.

Odotan kalastus-, maatalous- ja ympäristöministerien yhtyvän vaatimukseeni välittömistä toimista, joiden avulla Itämeri voi puhdistua ja tervehtyä. Konferenssiin osallistuu myös sidosryhmiä, jotka ehdottavat innovatiivisia ratkaisuja Itämeren alueen EU-maiden ja rannikkoyhteisöjen yhteisiin ongelmiin ja keskustelevat niistä.

Luotan siihen, että Suomi antaa julkisen sitoumuksensa. Itämeri on meidän (#Our Baltic) – ja meidän on suojeltava sitä. Itämeri ansaitsee huomiomme ja apumme. Ja tulevat sukupolvet ansaitsevat terveen Itämeren. On aika toimia.

Virginijus Sinkevičius

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari