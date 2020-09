Taataan kaikille turvallinen koulupäivä

Noin 10 prosenttia suomalaisista on koululaisia, joiden turvallisuudesta aikuiset pitävät huolta koulupäivän aikana.

Koulunkäynnin ohjaajan työnä on mahdollistaa hyvinvoiva, turvallinen ja kasvun mahdollistava lapsuus ja nuoruus oppilaille.

Koulunkäynnin ohjaajina haastammekin kaikki aikuiset käymään lapsen kanssa läpi, miten toimia, että jokainen oppilas tuntisi olonsa turvalliseksi ja kaikkien olisi koulussa hyvä olla. Haasteen tavoitteena on rakentaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen kouluympäristö kaikille. Ketään ei kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa tärkeä ja hyväksytty.

Aikuinen, korosta lapselle, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Ihmisillä on erilaisia tapoja, kieliä, vaatteita ja uskontoja, eikä mikään niistä ole toista parempi tai huonompi.

Tarpeeksi hyvää syytä kiusaamiseen ei ole olemassa. Kaikki ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yleinen kielenkäyttö saattaa joskus olla hyvinkin värikästä, mutta niin aikuisten kuin lasten tulee ymmärtää, että kaikki sanominen ei ole sallittua.

Lasten ja nuorten nettitilanteissa on harvoin aikuisia läsnä. Kiusaa tekevä voi kuvitella, että netissä voi laukoa törkeyksiä ilman että kukaan puuttuu asiaan.

Nettikiusaamista voi tapahtua missä tahansa sosiaalisen median alustoilla ja sovelluksissa. Sosiaalisen median kautta loukkaava asiaton toiminta ja tieto leviää lasten ja nuorten keskusteluryhmissä pahimmillaan sekunneissa sadoille ihmisille.

Nettikiusaaminen voi liittyä myös koulukiusaamistilanteisiin, jolloin kiusattu ei saa olla rauhassa kiusaajilta edes kotonaan ja kiusaaminen jää usein aikuisilta näkymättömiin.

Kiusaamisella on usein vakavia ja haitallisia seurauksia kiusaamisen kohteeksi joutuneelle ja hänen hyvinvoinnilleen.

Nettikiusaamistilanteita voidaan ratkoa ja niistä on mahdollista selvitä kertomalla, puuttumalla ja pyytämällä apua.

Kiusaamiseen tulee aina puuttua ja siksi asiasta on tärkeä keskustella, jotta lapsi uskaltaa kertoa aikuiselle, jos tällaista tapahtuu. Nettikiusaamista ei koskaan pidä hyväksyä, kuten ei mitään kiusaamista.

Kiusaa tekevä voi kuvitella, että netissä voi laukoa törkeyksiä ilman että kukaan puuttuu asiaan.

Olkaamme myös esimerkkeinä lapsille tässäkin asiassa ja käyttäydytään netissä asiallisesti ilman vihapuheita. Muistaen, että toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä herjaava kirjoittelu saattaa täyttää jopa rikoksen tunnusmerkit.

Koulujen alettua on taas paljon lapsia ja nuoria liikenteessä, ja syksy tuo tullessaan hämärtyvät päivät. Päävastuu lapsen koulumatkojen turvallisuudesta on aikuisella. Aikuisina teemme liikkumisen turvalliseksi noudattamalla liikennesääntöjä itse ja opastamalla lapsia liikkumaan turvallisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Näkyvyys liikenteessä on ensiarvoisen tärkeää. Jostain syystä heijastimen kiinnittäminen vaatteisiin tai heijastinliivin nappaaminen mukaan tuntuu liian työläältä tai jopa nololta.

Olisi erittäin tärkeää, että vanhemmat näyttäisivät omalla toiminnallaan lapsille esimerkkiä.

Varsinais-Suomen koulunkäynninohjaajien verkosto yhdessä JHL:n paikallisyhdistysten kanssa haluaa turvata pienten oppilaiden liikkumista lahjoittamalla seitsemään kaupunkiin heijastinliivejä ekaluokkalaisille. Liivien selässä muistutetaan, että yhdessä haluamme stopin koulukiusaamiselle.

Elämme poikkeuksellisessa tilanteessa. Turvallisuuden tunnettamme uhkaa myös näkymätön koronavirus.

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua poikkeustilanteen aiheuttamista ajatuksista, tunteista ja huolista.

Tärkeintä on huolehtia lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudentunteesta. He tarvitsevat vanhemmaltaan aikaa ja tukea. Turvallisuudentunne on hyvin keskeinen niin oppimisessa kuin oppilaan hyvinvoinnissa.

Pidetään yhdessä huolta, että kaikilla on turvallinen koulupäivä joka päivä.

Sanna Pihakivi

puheenjohtaja

JHL Varsinais-Suomen KKO-verkosto