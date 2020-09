Historiallinen Turku elävöittämisen harhapolulla

Turun Sanomien lukijoilleen antama mahdollisuus kehua kaupunkiaan (18.9.) antoi hämmästyttävän yksimielisen tuloksen. Turkulaiset arvostavat erityisesti Aurajoen rantoja. Heidän näkökulmansa on pitkälti historiallinen.

Tässä muutama esimerkki:

"Suomen ainoa kaupunki isoilla kirjaimilla. Upea historia, joka onneksi vielä paikoin näkyy."

"Historia. Sen kautta peilaamme eloamme vahvasti. Jokainen kortteli ja kadunkulma, puisto ja kirkkomaa. Ne olivat jo kauan sitten ja ovat yhä."

"Turulla on Suomen paras potentiaali kaupunkina Tukholman ja Helsingin välissä. Se toimii porttina Länsi-Eurooppaan ja linkkinä aina Pietariin asti."

Jutusta kävi selväksi, että turkulaiset arvostavat kaupunginsa historiallista näkökulmaa. Kaupunkilaiset ovat omaksuneet ajattelun, joka heijastuu myös Kansallisen Kaupunkipuiston perusajatuksena. Tämän dokumentin, jolla suojellaan Turun historiallista luonnetta kaupunki on allekirjoittanut vuosia sitten.

Mutta, mutta.

Turun kaupungin johto näyttää nyt ajavan toisenlaista ajattelua. Elävöittäminen on kai oikea sana kuvaamaan sitä. Se kiehtoo poliitikkoja enemmän kuin mikään muu Turussa.

Tavoitteena näyttää olevan Aurajokeen tukeutuvan historiallisen ajattelun lopettaminen erilaisilla uusilla rakennelmilla, jotka täyttävät Aurajoen. Hirvein esimerkki on kai Wäinö Aaltosen museon eteen rakennettavaksi suunniteltu monikerroksinen uimalaitos, kulttuurijokilautaksi ristitty.

Erityisen selvästi elävöittämisen ajatus on tullut esille tänä kesänä. Historian ja kulttuurin ohi menee melu ja mekastus, joilla houkutellaan nuorisoa Aurajoen rannoille unohtamaan koronat erityisesti viikonloppuina.

Hyvä – siis huono – esimerkki siitä saatiin edellisenä viikonvaihteenakin. Korvia huumaava musiikki saa kohteensa unohtamaan kontrollin, minkä seuraukset jokirannan taloissa tunnetaan hyvin.

Mitään viranomaiskontrollia alueella ei juuri ole. Harvat poliisiautotkin ajavat ikkunat tiukasti kiinni. Jopa Tallinnassa ymmärretään, miten paljon tehokkaammin kävelevät poliisit vaikuttavat väkijoukkoihin.

Tämä kaikki on erityisen painokkaasti syytä merkitä muistiin nyt, kun kunnallisvaaleihin on aikaa puolisen vuotta. Syytä on katsoa, ketkä Turun kehittämisessä kunnioittavat kulttuurista ja historiallista ulottuvuutta. Siihen voidaan vielä vaikuttaa – ainakin valitsemalla oikein.

Pakko on kuitenkin kysyä, löytyykö tälle linjalle edustajia.

Jarmo Virmavirta