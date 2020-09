Sitä saa mitä tilaa, kunhan ensin tiedetään mitä tilataan

Kävelemme tulevat vuosikymmenet kiinalaisilla kivillä, koska hankintakriteerit jäivät hinnan lisäksi teknisiksi: sitä saa mitä tilaa.

Kilpailutuksiin on kuitenkin mahdollisuus määritellä useita kriteerejä. Hiilijalanjälki on yksi hyvä esimerkki, mutta muitakin usein on – niiden määrittäminen vaatii kuitenkin hankinnan työntekijältä aikaa tutustua markkinoihin, jotta sopivat kriteerit ovat löydettävissä.

Ei kilpailutusta ole syytä kokea siten, että ollaan palveluita ja tuotteita tarjoavien vietävänä. Koko kilpailutuksen ajatus on täysin päinvastainen: palveluiden ja tavaroiden tuottajat ovat kilpailutuksen kriteerien armoilla. Hyvällä suunnittelulla ja loppuun asti hiotulla tarjouspyynnöllä kilpailuttaja on herra, voittanut taho renki.

Hankinnoissa on yksinkertaistettuna kyse kepistä ja porkkanasta. Palvelua tai tuotetta tarvitseva kertoo, että palvelun tai tuotteen tulee täyttää x-, y- ja z-kriteerit ja että hinnallakin on merkitystä. Kun näissä pärjää, on palvelun tai tavaran toimittajalle porkkanaa tarjolla voitetun kilpailutuksen muodossa.

Taitavimmissa sote-puolen kilpailutuksissa on viime vuosina nähty myös keppiä. Tällöin palvelun tai tavaran tuottaja saa sanktiomaksun, mikäli palvelua ei asianmukaisesti tuoteta tai jos tavaran toimitus viivästyy.

Erityisesti suurien turkulaisten rakennushankkeiden osalta näyttää kuitenkin siltä, että keppiä saa vain Turku ja toimittajat keräävät venyvistä urakoista makeat lisäporkkanat. Suunnittelu on sakannut, jolloin myös kilpailutus sekä sanktiot ovat olleet hankalasti muotoiltavissa.

Hankinnan monimutkaisuus kumpuaa kahdesta kohtaa: milloin tulee kilpailuttaa ja toisaalta kriteerien määrittelystä.

Sanktiot pitää myös erityisen tarkkaan muotoilla, eikä tämä onnistu, jos suunnittelu on kilpailuttajan oman poukkoilun vuoksi puutteellista.

Laadukas hankinta ei kuitenkaan ole mahdotonta riittävillä aikaresursseilla työskentelevälle hankintojen ammattilaiselle. Yksikään ammattilainen ei kuitenkaan voi pelastaa projekteja kilpailutuksen keinoin, jos suunnitelmat muuttuvat kuten Logomon silta.

Projektit siis suunnittelun osalta kuntoon, jonka jälkeen poliittisten ryhmien muodostama hallitus ja valtuusto voivat antaa hankintaan arvopohjaisia lisänuotteja, mutta itse hankinnan muotoilu tulee jättää ammattilaiselle.

Rahallinen panostus hankintoihin säästää, Turun tapauksessa miljoonia (TS 20.9.), mutta myös hankkeiden suunnittelu tulee saada raiteilleen.

Jos jotain lohtua hakee, kivikilpailutuksen voittivat suomalaiset yritykset rehellisesti Turun kaupungin antamilla reunaehdoilla. Jatkossa ehdot sellaisiksi, että myös suomalainen materiaali voisi tulla valituksi.

Julia Koskinen

turkulainen sote-alan toimitusjohtaja