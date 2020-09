Kauppatorin kivipäätöksellä on monia huonoja seurauksia

Nimeni on Francesco Bernacca ja minulla on kunnia toimia toimitusjohtajana Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä, joka on yli 120 vuotta sitten perustettu kivialan yritys Taivassalossa. Olen italialainen ja kotoisin valkoisesta marmorista kuuluisasta Carraran kaupungista.

Suomen kieleni on erittäin huono, mutta riittävän hyvä ymmärtääkseni jotain, jonka luin Kivi-lehdestä: Turun kaupunki aikoo käyttää kiinalaista graniittia kauppatoriin Turun keskustassa. En ollut uskoa silmiäni ja aloin epäillä, että olin kenties ymmärtänyt väärin. Varmistaakseni asian soitin toimistooni Taivassalossa ja yhteistyökumppanini vahvistivat, että se on totta.

En todella osaa kertoa kuinka kuvailla tunteitani: järkytys, yllätys, epäusko ja ehkä häpeä. Kyllä, häpeä, sillä vaikken ole suomalainen, minusta olisi häpeällistä käyttää ulkomaalaista graniittia maassa, joka lepää graniitilla. Minulle se olisi sama, jos näkisin kiinalaista valkoista marmoria käytettävän jonkin muistomerkin valmistamiseen Carrarassa. Uskomatonta!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Moni tämän kirjoituksen lukija saattaa ajatella, että puhun "pro domo mea": Suomen Kiviteollisuus Oy myy graniittia ja haluaisi myydä tuotteitaan Turun kaupungille. Totta kai pitäisin siitä, mutta vain koska olisin ylpeä nähdessäni materiaaliamme käytettävän kaupungissa, jossa olen asunut useita vuosia ja jota pidän toisena kotinani.

Uskokaa tai älkää, mutta kun me myymme materiaaleja kotimaisille markkinoille, me emme tee voittoa. Itse asiassa, jos mietin myyntihintaamme, ehkä olisi kätevintä jättää lohkareet louhimolle. Tulomme tulee viennistä ja hauska juttu on, että päämarkkina-alueemme on Kiina. Hassua, eikö? Suomi myy graniittia Kiinaan ja sitten Suomi käyttää kiinalaista graniittia kaupunkiensa päällystämiseen!

Mikäli menet Kiinaan, jossa nykyään asun, näet paljon suomalaista graniittia käytetyn pilvenpiirtäjien seinien verhoilussa, hotellien auloissa ja koristeina useissa kaupungeissa. Suomalaista graniittia arvostetaan sen kauneuden, kestävyyden ja lujuuden tähden sekä koska se on käytännöllistä.

Miksi sitten Turun päättäjät valitsivat kiinalaisen graniitin kauppatorille? Ilmeisesti koska myyntihinta maailmanmarkkinoilla on alhaisempi. En tiedä tarkasti, minkä tyyppistä graniittia aiotaan käyttää, mutta tiedän varmaksi, ettei sillä graniitilla ole samoja teknisiä ominaisuuksia kuin suomalaisella graniitilla.

Graniittiamme voi löytää monista kaupungeista Suomessa ja jopa yli 100 vuoden jälkeen materiaali näyttää edelleen kauniilta ja muuttumattomalta. Samaa ei voi sanoa useista Euroopassa käytetyistä kiinalaisista graniiteista.

Kannattaako ainoastaan säästääkseen rahaa valita ulkomaalainen graniitti, kun vain 70 kilometrin päästä Turusta voi löytää kaunista punaista graniittia? Kulje ympäri Turkua ja huomaa, miten paljon tätä graniittia voit nähdä. Sitä löytyy myös Hansakorttelin sisätiloista. Tampereen kaupunki on valinnut tämän graniitin raitiovaunupysäkeilleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mutta seuraukset tässä asiassa ovat paljon muutakin: graniitti tulee Kiinasta valmiina asennettavaksi, joten suomalaiset kiviyritykset eivät aio käsitellä sitä Suomessa. Monien yritysten työntekijöitä, mukaan lukien meidän, on lomautettu pitkiä aikoja, mutta silti etusija on annettu 10 000 kilometrin päästä tulevalle viimeistellylle tuotteelle.

Ja entäpä ympäristökysymykset? Suomessa meillä on hyvin tiukat säännöt louhintaluville ja käytämme vuosittain paljon rahaa turvallisuuteen ja alueiden jälkihoitoon liittyviin asioihin. Voin vakuuttaa, ettei Kiinassa näin ole, varsinkaan louhintasäädösten osalta. Monia alueita riistetään vailla minkäänlaista ympäristön kunnioitusta ja luonnollisesti tuotantokustannukset hyötyvät tästä tilanteesta.

Francesco Bernacca

toimitusjohtaja

Suomen Kiviteollisuus Oy