Uutiset koronasta ovat suhteettomia

Koronaviruksesta on uutisoitu paljon. Ajankohtainen kulkutauti on aiheuttanut harvoin monia tunnettuja terveysriskejä suurempaa vaaraa valtaosalle väestöstä. Sitäkin enemmän se on lisännyt kansan ahdistuneisuutta sekä terveydenhuollon työntekijöiden työkuormaa.

Uutiset ovat suhteettomia ja aiheuttavat varmasti monille perusteettoman paljon rauhattomuutta, epävarmuutta ja pelkoa.

Mielikuvilla on yhteyttä ihmisen hyvinvointiin. Toivon medialta erityistä harkintaa ja huomaavaisuutta, minkälaiseksi viestinne muodostuvat.

Toivoisin työrauhaa terveysviranomaisille ja enemmän näkyvyyttä myös muille tärkeille terveysseikoille.

Luotan siihen, että terveysviranomaistemme ohjeiden noudattaminen on riittävä tapa reagoida nykyiseen kulkutautiin. On valtavan tärkeää suojata niitä perussairaita ja ikääntyneitä ihmisiä, joilla on erityisen suuri riski sairastua vakavasti.

Kristian Johansson

lääkäri