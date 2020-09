Onko suomalainen toissijainen turisti Lapissa?

Turun Sanomissa oli 20.9. parin sivun artikkeli koronaepidemian muoniolaiselle turismiyrittäjälle tuottamista vaikeuksista.

Korona koettelee meitä kaikkia. Toki ymmärrän yrittäjän huolen asiakkaistaan ja työntekijöistään, huolemme on yhteinen. Etelän turismirintamalla on hiljaisempaa, vaikka piinaa se korona varmasti täkäläisiäkin yrittäjiä.

Juuri sukuni kotipuolelta Ivalosta palanneena en kuitenkaan allekirjoita kaikkea artikkelissa esitettyä.

Viime viikolla nelostie Ivalosta etelään oli valkoisenaan matkailuautoja, kun suomalaiset ryntäsivät Lappiin. Saariselällä paikallinen kauppias oli pystyttänyt jopa kaksi telttaa ravintolansa jatkeeksi, jotta kansa saisi ruokailla, tanssia ja laulaa karaokea.

Väkeä oli näin korona-ajaksi enemmän kuin riittävästi, osa tanssahteli jopa telttojen ulkopuolella, kun sisällä teki tiukkaa.

Haastattelussa yrittäjä ihmetteli, miksi hallitus on nihkeä matkailualan esittämälle matkustuskäytävämallille. Sen mukaan ulkomaiset turistit voitaisiin tuoda korkean koronaluvun maista siten, että he olisivat erillään paikallisista.

Artikkelin mukaan Lapissa on matkailualalla jopa 10 000 työntekijää. Heillä olisi suuri riski saada koronatartunta ja sitä kautta myös heidän lähiympäristöllään.

Miksi Muoniossa markkinointi on suunnattu lähinnä ulkomaille? Kuulostaa hieman oudolta, että "yksi muutosskenario on se, että yksi yrityksen hotelleista on tarkoitus kohdentaa kotimaan matkailijoille". Kesällä jo kuulemma suomalaiset olivat löytäneet paikalliset leirialueet. Markkinointia voisi tehostaa kotimaan suuntaan aktiivisemmin ja pitkäjänteisemmin.

Täällä etelässä kipuillaan lumen puutteen vuoksi. Etelä-Suomessa kehä kolmosen liepeillä on 2–3 miljoonaa suomalaista odottamassa lunta ja jäätä, useimmiten turhaan.

Kyllä suomalaisellekin kelpaa husky-ajelu, ohjatut perhehiihtoretket, leiritulet tunturilla ja luistelu luonnonjäällä. Jotta kansan ei tarvitse pakkasella seistä tumput suorina, niin kyllä konsultit keksivät lisää aktiviteettejä.

Alkujaan rovaniemeläisenä voin vakuuttaa, että Lapin murrekin meillä lappilaisilla on sen verran lähellä selkosuomea, että varmasti toimeen tullaan.

Ismo Söderling

Rusko