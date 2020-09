Sote-uudistukseen Turku vai Varsinais-Suomi edellä?

Turun lausunnosta sote-järjestämislakiluonnokseen käytiin vilkas keskustelu kaupunginvaltuustossa (21.9.). Erilaisia näkemyksiä oli siitä, hyötyykö Turku uudistuksesta.

Kuntiin pirstoutunut sote-järjestelmä vaatii uudistamista. Pienen väestöpohjan Suomessa sote-järjestämisen ja rahoituksen vastuu on järkevä koota kuntia vahvempiin maakuntiin tai kuntayhtymiin. Näin on vapaaehtoisesti jo monilla alueilla tehty.

Suomessa on myös ainutlaatuisen pirstoutunut sote-järjestelmän hallinto verrattuna muuhun maailmaan.

Terveydenhuollossa tarvitaan ennen kaikkea perustason vahvistamista. Tämän vuoksi perus- ja erikoissairaanhoidon yhtenäisesti samaan organisaatioon koottu hallinto ja rahoitus on tärkeä.

Erillisistä kuntien sote-organisaatioista ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymistä siirrytään yhdistettyyn perus- ja erikoissairaanhoidon hallintomalliin. Kokonaisuutena hallinto kevenee ja mahdollisuus hallita sote-kustannusten kasvua paranee.

Järjestelmä, jossa on erilliset kuntien terveydenhuollon ja sairaanhoitopiirien organisaatiot, aiheuttaa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua perusterveydenhuollon kustannuksella. Järjestelmästä tulee liian erikoissairaanhoitopainotteinen ja kallis, kuten Varsinais-Suomessa on käynyt.

Sote-uudistuksen ehdoton tavoite tulee olla potilaiden hoitoon pääsyn ja hoidon laadun parantaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella haetaan parempaa alueiden ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

Terveyskeskusjärjestelmän luominen Suomeen 1970-luvun alussa oli mullistava uudistus, joka vahvisti perusterveydenhuoltoa ja edisti merkittävästi suomalaisten terveyttä. 1990-luvulla perusterveydenhuolto alkoi heikentyä erinäisistä syistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja rahoitusvastuu pirstoutui kuntiin. Tästä alkoi lisääntyä myös potilaiden eriarvoistuminen.

Terveyskeskusten rinnalla vahvistui työterveyshuolto. Tämä mahdollistaa tällä hetkellä noin 1,7 miljoonalle suomalaiselle työntekijälle pääsyn joustavasti ja maksuttomasti sairaanhoidon palveluihin.

Lisäksi Suomessa on yli 1,2 miljoonaa yksityistä sairauskuluvakuutusta, joista lähes puoli miljoonaa on lasten vakuutuksia. Opiskelijoille järjestää terveyspalveluja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS. Lisäksi Kela tukee yksityisen terveydenhuollon käyttöä.

Monikanavaiseen rahoitukseen perustuva terveydenhuoltojärjestelmä on tällä hetkellä Suomessa vallitseva tilanne. Tämä asettaa suomalaiset eriarvoiseen asemaan terveyspalvelujen suhteen.

Turun ja muidenkin suurten kaupunkien kannanotoissa on korostettu muun muassa sote-uudistuksen taloudellisia riskejä kaupungin taloudelle. Perustellut näkemykset on syytä ottaa huomioon sote-järjestämislakien jatkovalmistelussa. Tavoite on koota hallinnollisesti pirstoutunut terveydenhuolto maakuntien ohjaukseen ja vahvistaa perusterveydenhuollon rahoitusta.

Uudistus luo mahdollisuuden järjestää sote-palvelut kustannustehokkaammin ja yhdenvertaisemmin koko Suomessa, myös Turussa ja Varsinais-Suomessa.

Jukka Kärkkäinen

kaupunginvaltuutettu, sote-lautakunnan ja sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen (vas)