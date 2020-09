Orpo katsoo kauas eikä näe lähelle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti viime perjantaina näyttävästi esiin halunsa kaataa istuva hallitus. Orpon mukaan hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on täysin vastuutonta.

Onko niin että Orpo katsoo kauas mutta ei näe lähelle?

Turkua on vuodesta 2006 johtanut kokoomuslainen kaupunginjohtaja. Mikko Pukkista seurasi Aleksi Randell ja Randellia Minna Arve. Viimeiset 14 vuotta ovat olleet Turulle täydellinen katastrofi. Taloudellinen kriisi on syventynyt ja saavuttanut nyt huippunsa Arven aikana. Velkaa Turulle on kertynyt miljardi ja vauhti kiihtyy.

Pahimmissa arvioissa kahden miljardin raja ylitetään 2024. Ja tästäkään huolimatta Turku ei selviä velatta edes perustoiminnoistaan!

Turun Sanomat kertoi 18.9., että Turku aloittaa yt-neuvottelut, joissa haetaan 7,2 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Vuosikate on kallellaan miinukselle 17,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että velkaa joudutaan ottamaan perustoimintojen pyörittämisestä. Viimeksi lomautuksiin turvauduttiin vuonna 2009. Kokoomuslaisen kaupunginjohtajan toimesta.

Onneksi Orpon haukkuma hallitus rientää Turussakin apuun: Sanna Marinin hallitus on jo nyt kuittaillut Turun talouden reikiä 50 miljoonalla, tuorein lisäbudjetti toisi vielä helpotusta 12,7 miljoonan edestä. Kaikki tietävät, että velaksi ei voi loputtomiin elää.

Luulisi Sari Sairaanhoitajan viimein heräävän pohtimaan, miten heidän asioitaan hoidetaan. Ei voi olla niin, että vuosien holtiton taloudenhoito ja tulevat investoinnit on peruspalveluista ja työntekijöiden palkasta nyt leikattava.

Miten voi olla, että Petteri Orpon talousviisaus katoaa aina matkalla Helsingistä Turkuun? Vai onko niin, ettei mitään talousvastuuta tai taitoa ole edes olemassa, on vain halu valtaan hinnalla millä hyvänsä?

Vakavan kriisin hetkellä Orpo luottaa enemmän Perussuomalaisiin ja Kristillisdemokraatteihin kuin nykyiseen hallituspohjaan?

Janne Laulumaa

(sd)