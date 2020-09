Työllistäminen on riskibisnestä – yritysverotuksen epäkohdat on korjattava

Nykyinen yritysverolaki on ollut voimassa lähes 20 vuotta. Lain valmistelija oli Paavo Lipposen hallitus ja sen saattoi voimaan Jäätteenmäen/Vanhasen hallitus.

Olen sen verran vanha, että muistan vielä, miten lakia perusteltiin myönteisillä työllisyysvaikutuksilla. Perusteltiin vauraiden yritysten olevan vähemmän alttiita konkursseille ja näin ollen työelämän olevan vakaampaa.

En ole nähnyt enkä löytänyt näinkin tärkeästä asiasta tehtyä tutkimusta.

Lain perusperiaatteen mukaan listaamattoman osakeyhtiön omistaja maksaisi alle 150 000 euron osingosta 0 % veron. Myöhemmin Urpilaisen vaatimuksesta vero nostettiin 7,5 prosenttiin. Tämä 7,5 prosentin vero on voimassa vielä tänäänkin.

Pitää kuitenkin muistaa, että yhtiön tai yhtiöiden yhteenlasketun nettovarallisuuden tulee tällöin olla lähes 2 miljoonaa euroa. Suurimmalla osalla yhtiöitä nettovarallisuus on alle 10 000 euroa ja niin ollen myös vähän verotettua osinkoa on mahdollista maksaa maksimissaan vain alle 800 euroa.

Rahan kerääminen tai sijoittaminen halvan osingon toivossa on myrkkyä työllisyydelle. Esimerkiksi kymmenen taksiauton omistaminen ja niiden vuokraus kymmenen kuljettajaa työllistävälle firmalle on varmempi, tuottavampi ja helpompi bisnes kuin tämän kuljettajia työllistävän yrityksen toiminta.

Tehdashallin rakennuttaminen ja vuokraus antaa paremman tuoton kuin metallifirman pyörittäminen näissä vuokratuissa tiloissa.

Ylipäätään työllistäminen on riskibisnestä, josta palkitaan kaikkein huonoimmin. Tämä on johtanut työvoiman vuokrausfirmojen syntyyn ja kasvuun.

Vähentääkseen omaa riskiään nämä vuokrafirmat taas hakevat työvoimaa ulkomailta tai pyrkivät tekemään ns. nollatuntisopimuksia. Veronmaksu kaikilla tasoilla rapautuu. Edes EU ei takaa, että tieto ulkomailla tehdystä työstä välittyy työntekijän kotimaahan ja verotus tapahtuisi siellä.

Turun kauppatorin päällystekivien hankinta on todellinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu kiihtyvää tahtia. Kauppa se on mikä kannattaa. Kiinasta ostetut kivet myydään varmaankin kohtuullisella voitolla Turun kaupungille. Yrittäjä kuittaa riskittömän voiton ja saa palkkiokseen vielä vähän verotetun osingon. Mikäli maksutkin on suunniteltu oikein, tilinpäätöksessä voidaan näyttää oikean kokoista nettovarallisuutta. Siis tapahtuu kuten Nokian matkapuhelinbisneksessä, työ ja know-how siirtyvät Kiinaan.

Suomalainen työ kunniaan.

Ehdotukseni on, että listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksessa halvempaan osinkoon oikeuttava ensimmäinen miljoona tai ainakin puolikas siitä pitäisi olla maksettuja palkkoja sivukuluineen. Näin saataisiin työllistettyä noin 10–20 henkilöä/firma Suomessa.

Vasta tämän jälkeen nettovarallisuus kasvattaisi halvan osingon määrää. Halvemman osingon maksimimäärä voisi pysyä samassa 150 000 eurossa.

Tämä käytäntö estäisi myös esimerkiksi suurten konsulttipalkkioiden muuttamisen osakeyhtiön kautta vähän verotetuksi pääomatuloksi. Ainahan kuitenkin itselleenkin voisi maksaa palkkaa tekemästään työstä ja säätää näin kokonaisveroastetta.

Muutoksella ei olisi varmaankaan suuria vaikutuksia valtion verotuloihin. Firmojenkin osalta muutos vain selkeyttäisi verotusta ja parantaisi merkittävästi pienten kehittyvien yritysten omistajien tilannetta. Rohkaisisi yrittäjiä jatkamaan, kun palkinto riskin otosta olisi vähän suurempi. Totuus kuitenkin on, että pienten yritysten kasvu tapahtuu vain henkilökunnan lisäyksen kautta.

Toivottavasti hallitus tarttuu toimeen, teettää laskelmat ja korjaa nopeasti yritysverotuksen epäkohdat. Oppositiokin on vaatimalla vaatinut merkittävämpiä työllisyystoimia nopeasti!

Ismo Rantanen