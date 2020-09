Kehityksen turvaaminen on tärkeämpää kuin syyllisten etsiminen

Markku Vuoti etsi kirjoituksessaan (TS 20.9.) syyllisiä Nesteen Naantalin öljynjalostamon sulkemiseen.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivan yhtiön tarve voiton maksimointiin saa häneltä varauksettoman hyväksynnän. Kuitenkin on todettava, että kasvavassa määrin sijoittajamarkkinoilla ovat alkaneet vaikuttaa myös ekologiset ja eettiset kriteerit. Fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee maailmanlaajuisesti vähenemään ja siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin on voimistuva trendi.

Jos Naantalissa halutaan öljynjalostusta jatkaa, pitäisi raaka-aineeksi saada biopohjaisia materiaaleja, mikä toki on mahdollista, joskaan ei helppoa.

Kirjoituksessani (TS 16.9.) pohdin keinoja Naantalin kehityksen turvaamiseen. Se on mielestäni tärkeämpää kuin syyllisten etsiminen.

Hyvin toimivat liikenneyhteydet ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä sekä teollisuuden ja sataman että myös asukkaiden kannalta ja siksi niihin on syytä satsata.

Matkailukaupunki Naantalin iso ongelma on lyhyt kesäsesonki, jonka pidentämiseen on kaikin tavoin pyrittävä. Luontomatkailu on kasvava trendi ja saaristomme tarjoaa siihen mahdollisuuksia.

Tarvitaan myös uudenlaista innovatiivista ajattelua.

Jarkko Kanerva

kaupunginvaltuutettu (vihr)

Naantali