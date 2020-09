Naantalin jalostamo oppositiopolitiikan välineenä

Kansanedustaja Ritva Elomaa (ps) syyttää kirjoituksessaan (TS 19.9.) Suomen hallitusta Naantalin jalostamon mahdollisesta lopettamisesta kirjoittaessaan, että "Naantalin jalostamon tapaus toimii varoituksena hallitukselle".

Kotitarvefilosofi Markku Vuoti syyttää kirjoituksessaan (TS 20.9.) vihreitä ( tarkoittanee Vihreää Liittoa) ja vihreätä politiikkaa Naantalin jalostamon mahdollisesta lopettamisesta kysyessään ”Nesteen jalostamo tuli tiensä päähän – miksi?"

Näen edellisissä kirjoituksissa tarkoitushakuista oppositiopolitiikkaa. Nykyisen hallituksen tai vihreiden tekemisillä ei liene vaikutusta asiassa.

Kehotan edellä mainittuja kirjoittajia tutustumaan Outi Mäkelän Tampereen yliopistossa tekemään pro graduun vuodelta 2011. Gradun aiheena on "Yritysten vihertymisprosessi, Case: Neste Oil".

Lainaan seuraavassa edellä mainitun tutkimuksen erästä kohtaa:

"Tulevaisuudessa öljy-yhtiöiden vihertymisen taustalla on kuitenkin erilainen haaste, sillä pääasiallisena raaka-aineena oleva raakaöljy on uusiutumaton ja niukka luonnonvara, minkä seurauksena raakaöljyvarastot ehtyvät jonain päivänä. Pitkällä aikavälillä liiketoiminnan jatkuminen ja organisatorinen selviytyminen ovat siis uhattuina, elleivät öljy-yhtiöt muuntaudu perinteisistä öljy-yhtiöistä yhä vahvemmin kohti uusiutuvien energiamuotojen tuottajaa."

"Öljy-yhtiöiden kohdalla liiketoimintalogiikan muutos on siis hengisssä säilymisen ehto. Matka uusiutuvien energiamuotojen tuottajaksi on osoittautunut kiviseksi, kuten Neste Oil on saanut huomata: ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineena käytetyn palmuöljyn ja siihen liittyvien ekologisten ja sosiaalisten ongelmien johdosta Neste Oil on joutunut ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen silmätikuksi."

"Voimme siis olla varmoja, että ympäristökysymykset tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa niin Neste Oilin kuin muiden öljy-yhtiöiden liiketoiminnassa myös tulevaisuudessa."

Taisto Nieminen

vihreä sosialidemokraatti Naantalin Merimaskusta