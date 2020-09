Nesteen jalostamo tuli tiensä päähän – miksi?

Merkittävä vaikutus jalostamon toiminnan päättymiseen on eittämättä uuden toimiluvan vaatimilla investoinneilla, joita kiristyvät ympäristönormit toiminnalta edellyttivät. Vihreä politiikka syö sankarinsa. Niitä ovat esimerkiksi ne nesteläiset Naantalissa, jotka ovat antaneet työpanoksensa öljyn jalostamiseen.

Samankaltaisten teollisuuden työntekijöiden panoksella olemme rakentaneet tämän seudun hyvinvoinnin josta nyt, tänään, saamme nauttia.

Uutena vaikuttimena politiikkaan on tullut ympäristönsuojelu. Tämä ideologia saa nyt meidän lähellämme näkyviä muotoja. Vihreä haave toteutetaan sulkemalla savupiipputeollisuutta.

Mitä tilalle? Naantalin kaupunginvaltuuston jäsen (vihr) Jarkko Kanerva lohdutti jalostamon työntekijöitä Turun Sanomissa 16.9. tarjoamalla selviytymisstrategiaksi E18-tien parantamista ja Naantalin radan sähköistystä, ”tämä tehostaisi työmatkaliikennettä Turkuun ja edelleen Helsingin suuntaan”. Hän esitti myös Kalevanniemen liikuntahallin ja Särkänsalmen pyörätiekaistan rakentamista Naantalin matkailun kehittämiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pieniä on silakat joulukaloiksi. Ehdotuksessa on idea, jossa työväki todella liikkuu! Syntyneekö siitä lisää päästöjä?

Tämä on vihreän politiikan ongelma. Asioiden mittakaava on kadoksissa. Aikaperspektiivi on tulevaisuudessa. Sitä millä elämme nyt ei osata ratkaista.

Teollisuuteen perustuvan tulopohjan rapautuminen olisi kuolinisku alueelle.

Kanerva moittii Nestettä siitä, että se tekee ratkaisun Naantalin jalostamon tulevaisuudesta taloudellisin perustein. Avoimessa markkinataloudessa sen on toimittava niin.

Yritysten on myös toimittava ympäristölainsäädännön mukaan. Kuten Hannu Miettusen juttu samassa lehdessä kuvaa, ympäristömääräyksillä on voimakas vaikutus teollisuutemme rakenteisiin. Vihreät haluavat että niin on. Siksi Kuopion sellutehdas jäi rakentamatta ja Naantalin jalostamo suljetaan, saman lainsäädännön aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi.

Vihreä politiikka lupaa meille puhtaan ilman ja veden. Terveyttä ja koulutusta se ei voi luvata, jos taloudelliset mahdollisuudet yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseksi ”nyt” loppuu ”huomiseen” tähtäävän politiikan vuoksi. Työtä ja toimeentuloa on saatava tänään, nyt.

Lounais-Suomi on pärjännyt työpaikkakehityksessä viime aikoina hyvin, kiitos Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan. Teollisuuteen perustuvan tulopohjan rapautuminen olisi kuolinisku alueelle. Vaikka kannetaan huolta ympäristöstämme, on meidän silti syötävä joka päivä, tänäänkin.

Markku Vuoti

naantalilainen kotitarvefilosofi