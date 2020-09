Testaaminen ja karanteeni ovat avaintekoja koronataistelussa

Sosiaalineuvos Risto Kaparin kirjoitus (TS 16.9.) oli hämmentävä. Samalla, kun hän monisanaisesti antaa tunnustusta, miten hyviä kaikki tehdyt toimenpiteet ovat olleet koronaviruksen tuhojen estämiseksi ja miten uusista hyvistä toimintatavoista on pidettävä kiinni, hän kyseenalaistaa koronaan sairastuneiden ja virukselle altistuneiden jäljittämisen sillä perusteella, että jos terveydenhuoltomme kapasiteetti on nyt riittävä ja vakavat tautitapaukset osataan hoitaa.

Keväällä ei jäljitetty. Virus ei ole muuntunut merkittävästi. Mikäli jäljittämistä ei tehtäisi, olisimme hyvin pian kevään kaltaisessa tai sitä pahemmassa tilanteessa. Terveydenhuoltomme romahtaisi. Ihmiset kuolisivat sekä koronaan että muihin sairauksiin vielä enemmän kuin tänään. Yhteiskunta olisi suljettava ja kaikki pahoinvointi lisääntyisi monin verroin.

Testaaminen ja karanteeni ovat niitä avaintekoja myös Suomen sisäisessä toiminnassa, ei vain ulkomailta tulevan taudin osalta. Virus on sama ja leviää samalla tavalla, rajoista välittämättä.

Korona on uusi virus ja ollaan maailmanlaajuisessa pandemiassa, se on totuus, halusipa sitä asiaa sitten tunnustaa tai ei. Suomi ei ole oma kuplansa tässä maailmassa, joten on ehdottoman tärkeää, että lukuja maailmalta julkaistaan, vaikka niitä ei olekaan mukava lukea.

Ymmärrän, että tämä pitkittyvä tilanne ahdistaa. Tosiasioiden kieltämisellä tästä ei kuitenkaan päästä. Koronaviruksen ei mielestäni voida antaa tappaa sillä perusteella, että ihmisiä kuolee muihinkin sairauksiin tai että jokainen kuitenkin joskus kuolee.

Olemme nyt jo arjessa. Emme ole enää poikkeusoloissa. Rajoituksia säädellään tilanteen mukaan. Toivottavasti hyvin ketterästi alueellisesti.

Uusi normaali ei ole vain käsihygieniaa, turvavälejä, maskeja. Se on myös testaamista, karanteeneja ja jäljittämistä.

Testit kehittyvät, lääkkeitä kehitetään, rokote tulee varmasti. Emme ole tässä uudessa normaalissa ikuisesti.

Pidetään huolta heikommassa asemassa olevista ja itsestämme. Muut hoituvat siinä samalla.

Leena Yski