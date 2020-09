Maakunta-sote kriisiytyisi toteutuessaan nopeasti

Ministeri Krista Kiurun pienellä porukalla valmistelema sote-uudistus saattaa toteutua "huppupäisenä" hankkeena. Nyt lausunnoilta palaavat lakiluonnokset vedetään pienin fiksauksin poliittisella enemmistöllä läpi eduskunnasta.

Maakunnissa vapaaehtoinen sote-valmistelu on tällä kertaa hyvin suppeaa. Esimerkiksi Satakunnan vapaaehtoisen sote-valmistelun tyyli on täysin erilainen kuin Sipilän hallituksen yrityksessä. Silloin Sata-soten valmisteluun osallistui satoja sote-alan osaajia ja kokeneet maakuntapoliitikot puoluekannasta riippumatta olivat mukana.

Valmistelun yksi keskeisiä periaatteita oli, että kerrotaan avoimesti ja nopeasti pienetkin edistysaskeleet. Maakunnan mediatalot olivat työn tukena. Avointa viestintää pidettiin silloin tärkeänä, koska Satakunnan asukkaat ja uudistukseen liittyvä 10000-päinen henkilöstö odottivat pelonsekaisin tuntein muutosta.

Nyt tuntuu, että valmistelua tehdään julkisuudelta piilossa. Miksi näin on, voi vain arvailla.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus on ilmeisen tiukkaa. Sipilän sote-hankkeessa mahdollistettiin maakuntien omat, erilaiset ratkaisumallit. Kiurun sote-hankkeessa on lisätty keskusjohtoisuutta. Sen paljastavat nyt lausunnoilla olevat järjestämislaki, maakuntalait ja rahoituslaki. Luonnoksissa on STM: n veto-oikeus esimerkiksi maakunnan investointihankkeisiin.

Lakiluonnokset paljastavat, että Kiurun tarkoituksena on siirtää nykyistä palvelutuotantoa pois yksityiseltä sektorilta. Kunnilla on ollut 1990-luvulta asti lakisääteinen palveluiden järjestämisvastuu. Kunnat ja kuntayhtymät ovatkin parantaneet merkittävästi lähipalveluiden saatavuutta tekemällä yrityksiltä ja yhdistyksiltä ostopalvelusopimuksia.

Jo Sipilän hallituksen sote-valmistelu maakunnissa paljasti jättiongelman; kustannukset kohoavat uudistuksessa erittäin voimakkaasti.

Jos Kiuru onnistuu "sosialisoimaan" nämä kuntien tekemät ostopalvelut yksityisiltä, syntyy julkiselle sote-sektorille valtava uusinvestointien tarve.

Jo Sipilän hallituksen sote-valmistelu maakunnissa paljasti jättiongelman; kustannukset kohoavat uudistuksessa erittäin voimakkaasti. Maakunta-sote tulee kriisiytymään nopeasti rahojen loppumisen vuoksi.

Kustannusten nousuun on useita syitä. Ensimmäiset kustannusten paisuttajat ovat maakuntien erikoissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit. Maakuntien keskussairaalat on rakennettu ja varustettu ylisuuriksi. Syynä on täysin holtiton julkinen hallinto. Tämä on myös osasyy kuntien nykyiseen talousahdinkoon. Nehän joutuvat maksamaan kaikki sairaanhoitopiirien aiheuttamat menot.

Toinen kustannusautomaatti on ikääntyminen. Huoltosuhde heikkenee nopeasti.

Kolmanneksi Kiurun sote vaatii mainittuja turhia uusinvestointeja nykyisen yksityisen tuotannon tilalle. Neljänneksi hoitohenkilökunnan palkkojen harmonisointi tuo miljoonien lisäkustannukset vuosittain, samoin tarvittavat ICT-verkot.

Voi arvioida, että kustannuskriisiä seuraa palveluiden hätäinen keskittäminen maakuntakeskukseen. Haave ja tavoite paremmista peruspalveluista maakunnissa, erityisesti reuna-alueilla haihtuu.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos

Huittinen