Mitä voimme tehdä maapallon ja tulevien sukupolvien eteen?

Markku Wilenius kirjoitti Turun Sanomien pääkirjoitussivulla kolumnin ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta (TS 11.9. "Biosti kohti tulevaisuutta"). Aihe on tärkeä ja kirjoitus oli hyvä ja ajatuksia herättävä. Aiheesta on puhuttu ja puhutaan, mutta ei tarpeeksi.

Mitä sinä, minä ja me voimme tehdä maapallomme hyväksi? Pitäisikö tehdä jotakin vai sulkea silmät ikäviltä asioilta ja ajatuksilta ja kulkea sokkona eteenpäin? Niin kuin minä ja ehkä sinäkin juuri nyt teemme.

Olen edennyt asiassa pienin askelin, työmatkapyöräily ja jätteiden kierrätys ovat tulleet pikkuhiljaa osaksi arkipäivääni. Varsinkin jälkimmäinen on työlästä ja hankalaa, mutta palkitsevaa. Ja kun sen ottaa tavaksi, paluuta entiseen ei ole.

Ihminen on mukavuudenhaluinen ja itsekäs olento ja siksi tarpeelliset toimet saa mieluummin tehdä joku muu kuin minä, jossain Kiinassa tai Afrikassa, aloittakoot siellä ensin.

Vaikka en anna itselleni kovin korkeaa arvosanaa näissä asioissa, ihmettelen silti kanssaihmisten puheita ja käytöstä. Varsinkin ihmisten, joilla on lapsia ja lapsenlapsia. Tulevaisuus on heidän ja meidän tehtävämme on opettaa heitä ja näyttää esimerkillä miten maapalloa ja luontoa kohdellaan.

Maanviljelijät, tehtaiden johto, päättäjät­ ­– herätkää jo vihdoin ja toimikaa. Ja sinä ja minä; mietitään, voimmeko luopua jostakin saadaksemme tilalle hyvän mielen ja tulevien sukupolvien arvostuksen.

On aika toimia