Ylitulkinnat vaarantavat oikeusvaltion legitimiteetin

Oikeuden ja politiikan suhde on moniulotteinen ja historiallisesti muuttuva. Se ei ole mustavalkoinen, vaan sitä kuvastavat paremmin erilaiset harmaan sävyt.

Merkittäviin oikeudellisiin ratkaisuihin liittyy väistämättä arvoja ja intressejä. Vastaavasti politiikka ei voi koskaan olla kokonaan oikeudellisista reunaehdoista vapaata, jos ja kun elämme demokraattisessa oikeusvaltiossa.

Kuitenkin jokainen, joka väittää, että oikeudelliset ja poliittiset tekijät voidaan yksiselitteisesti erottaa, on väärässä. Myös väite, että jokin asia on pelkästään oikeudellinen tai vastaavasti poliittinen pitää paikkansa vain harvoissa tilanteissa, jotka ovat yksinkertaisia.

Sanotusta huolimatta oikeuden ja politiikan suhteesta esitetään yhteiskunnallisessa keskustelussa usein näkemyksiä, joiden ydin on mustavalkoisessa erottelun ideologiassa: oikeudellinen ja poliittinen ovat yhteensopimattomia. Tämä johtaa jyrkkiin arvioihin, joissa epävarmuus muunnetaan kyllä tai ei -vastauksiksi.

Tässäkin tapauksessa yksinkertaistavia vastakkainasetteluja viljelevät ja hyödyntävät erityisesti populistit.

Siksi on tärkeää ylläpitää ja jatkaa keskustelua oikeuden ja politiikan rajapinnoista ja kytkennöistä. Sitä onkin viime aikoina käyty Euroopan unionin perussopimuksen ja muun oikeuden sekä kansallisen lainsäädännön rajoista ja tulkinnoista.

Kaikkeen oikeudelliseen toimintaan liittyy tulkintaa. Lakeja ei koskaan voida kirjoittaa – vaikka yrityksiä ei ole historian kuluessa puuttunut –niin yksiselitteisiksi, että tulkinnalta täysin vältyttäisiin. Toisaalta nimenomaan oikeusvaltiossa, jossa lakisidonnaisuuden periaate kuuluu järjestelmän ytimeen on tärkeää, ettei ajauduta liian pitkälle ylitulkintojen, tai kuten on keskustelussa mainittu, "luovien" tulkintojen alueelle.

Ongelma on samanlainen eri oikeusjärjestelmissä. Yhdysvallat kuuluu ns. common law -järjestelmään, jossa ylimmän tuomioistuimen antamilla ennakkopäätöksillä on erityisen suuri painoarvo. Siellä on kautta vuosikymmenten käyty keskustelua siitä, pitääkö aikaisempiin tulkintoihin sitoutua mahdollisimman tiukasti, tai jopa kirjaimellisesti, aikaisempien ennakkopäätösten perusteluihin nojautuen (konservatiivinen tulkintaperinne). Toisen – liberaalin – katsomuksen mukaan tulkintojen pitää elää ja muuttua yhteiskunnan mukana. Molemmissa tulkintalinjoissa kohdataan rajoja, joiden ylittäminen nostaa keskusteluun ylitulkinnan vaaroja.

Kun tämän päivän kriisien yhteydessä pohditaan ylikansallisen ja kansallisen oikeuden tulkintoja on hyvä muistaa, miten vaikeista asioista on kysymys. Oikeussäännöt voivat olla tavoitteiltaan ristikkäisiä ja erilaisia oikeusperiaatteita joudutaan punnitsemaan vastakkain tilanteissa, joissa molempia ainakaan täysin turvaavaa ratkaisua ei voida löytää. Vaikeissa tulkintatilanteissa ei ole yhtä ainoaa "oikeaa" ratkaisua.

Sitä tärkeämpää on demokraattisen oikeusvaltion perusarvoista ja periaatteista lähtien etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka voidaan vakuuttavasti perustella. Vaikeissakin asioissa rima pitäisi pystyä ylittämään reilusti mieluummin kuin niukasti.

Äärimmäisen tärkeä näkökohta on se, että ylitulkinnat voivat syödä ja jatkuessaan varmasti syövät demokraattisen oikeusvaltion instituutioiden legitimiteettiä, niiden oikeutusta. Sama koskee ylitulkintojen lisäksi tilanteita, joissa lainsäädäntö ja oikeustodellisuus etääntyvät toisistaan ilman, että tilannetta pyritään ja pystytään korjaamaan.

Tällaiseen legitimiteettiä nakertavaan muutokseen ei demokraattisilla oikeusvaltioilla ole varaa.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Helsingin yliopisto