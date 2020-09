Oleskelun laillistamista on helpotettava

Ulkomaalaislakiin on tehty kiristyksiä vuodesta 2009 lähtien, mikä on vaikeuttanut monien muualta Suomeen eri syistä tulleiden elämää merkittävästi.

Erityisen huolissamme olemme mekanismeista, jotka tuottavat paperittomuutta ja lapsista, jotka lain ja käytäntöjen seurauksena joutuvat eriarvoiseen asemaan muiden lasten kanssa.

Ulkomaalaislakiin tehdyt muutokset ja Maahanmuuttoviraston tiukentuneet tulkintalinjaukset eivät ole vähentäneet paperittomuutta tai tarjonneet keinoja sen ehkäisemiseen vaan päinvastoin ne ovat huomattavasti kasvattaneet paperittomien ihmisten määrää.

Paperittomuus ei ole rikos tai ihmisen ominaisuus vaan status, jossa ihmisellä ei ole laillista oleskeluoikeutta Suomessa. Paperittomuus ei ole kenenkään toivoma tai valitsema asema, vaan tila, josta paperittomat ihmiset aktiivisesti pyrkivät pois.

Koska paperittomilla on harvoin tosiallista mahdollisuutta palata lähtömaihinsa, he jäävät välitilaan, jossa rakenteet ja lainsäädäntö tekevät paperittomuudesta pois pääsemisen vaikeaksi ja kohtuuttoman aikaavieväksi.

On moraalisesti kestämätöntä, että Suomessa elää lapsiperheitä, joilla ei ole oikeutta julkisiin palveluihin tai työntekoon. Moni Suomessa asuva lapsi on elänyt suurimman osan elämäänsä stressiä ja ahdistusta aiheuttavassa välitilassa, jota leimaa ulkopuolisuus, epävarmuus ja toivottomuus.

Yksin inhimilliset syyt riittäisivät perusteiksi helpottaa oleskelulupien myöntämistä, mutta on myös yhteiskunnallisesti järjetöntä olla ottamatta usein parhaassa työiässä olevia ja lapsiperheitä osaksi ikääntyvää pienenevän syntyvyyden yhteiskuntaamme. Sen sijaan heidät on jätetty minimipalveluiden varaan yhteiskunnan marginaaliin.

Paperittomille myönnetään kiireellisenä ja välttämättömänä tuntuvasti toimeentulotuen perusosaa pienempi tuki, joka esimerkiksi Turussa on maksusitoumus ruokakauppaan.

Minimituet, käteisen puute ja se, että oikeutta työntekoon ei ole, johtavat helposti hyväksikäyttöön. Paperittomat päätyvät usein hyväksikäytetyksi työvoimaksi, koska heitä on laitonta palkata tavalliseen työsuhteeseen. Hyväksikäyttöä ei ilmoiteta viranomaisille, koska silloin riskinä on menettää ainoa keino turvata toimeentulo.

Ei kuitenkaan riitä, että paperittomille tarjottavia palveluita parannettaisiin tai että taloudellisen tuen määrää nostettaisiin, vaan lainsäätäjän tulee helpottaa oleskelun laillistamista.

Muukalaispasseja tulisi myöntää tilanteessa, jossa henkilöllisyystodistuksen puuttuminen estää oleskelun virallistamisen. Ilman passia voi hakea vain turvapaikkaa – ei oleskelulupaa työn, opiskelun eikä aina edes perhesuhteen perusteella. Turvapaikanhakijan tulee voida muiden edellytysten täyttyessä hakea oleskelulupaa myös opiskelun perusteella joutumatta keskeyttämään turvapaikkaprosessiaan.

Turvapaikan hakeminen aiemmin ei saa olla este oleskeluluvan myöntämiselle muulla perusteella, jos edellytykset täyttyvät. Turvallisiksi tulisi määritellä vain ne maat, joihin tosiasiallisesti voi palata. Humanitaarisen suojelun kategoria tulisi palauttaa. Muiden lupatyyppien tulorajat on kohtuullistettava.

Valitusajat on palautettava yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti samanmittaisiksi kuin muissa hallinnollisissa prosesseissa. Oikeus avustajaan on palautettava entisekseen. Oikeusavustajien laskutus on palautettava asiakohtaisesta laskutuksesta tuntikohtaiseen laskutukseen. Avustajalle tulee jälleen korvata osallistuminen turvapaikkapuhutteluun, tärkeimpään vaiheeseen turvapaikkaprosessissa.

Perheenyhdistämisestä päätettäessä tulee soveltaa lapsen oikeuksien sopimuksessa vahvistettuja säännöksiä lapsen edun ensisijaisuudesta ja lapsen oikeuteen perheeseen.

Paperittomuudesta keskusteltaessa poliittinen keskustelu ohjautuu yleensä maassa oleskelun laittomuuteen ja sisäiseen turvallisuuteen. Turvallisuutta ei kuitenkaan paranna ihmisten jättäminen jo lapsena syrjään, näköalattomuuteen.

Turvallinen yhteiskunta syntyy antamalla jokaiselle – niin lapselle kuin aikuiselle – uskoa tulevaisuuteen, tunnetta kuulumisesta sekä mahdollisuus toimijuuteen, joka luo tahtoa ja kykyä yhteisen hyvän rakentamiseen.

Minna Saunders

hankevastaava

Kaikkien Naisten Talo

Turun Valkonauha ry

Ilkka Kantola

TT

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry