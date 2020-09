Turun työttömien yhdistykset ovat valtakunnallinen esimerkki

Ympäri maata työttömien yhdistyksiin on oltu poikkeuksellisen paljon yhteydessä koronan poikkeustilanteen vuoksi työttömyyden ollessa pahimmillaan jopa kaksinkertainen, eikä ihme. Ruoka-avun tarve on kolminkertaistunut, ihmisten yksinäisyys pahentunut, itsemurhat lisääntyneet ja monet neuvot ovat nyt tarpeen uusille lomautetuille ja työnsä menettäneille.

Turun Seudun TST ry on ollut Turun työttömille ja alueen vähävaraisille tukena jo lähes 30 vuotta. Se oli valtakunnallinen esimerkki toimivasta ja kunnan varoja säästävästä kierrätyksestä ja on edelleen monipuolisen ja ammattitaitoisen toiminnan piste yhdessä Varissuon Työ ja Toiminta VT ry :n kanssa.

Varissuon yhdistys on vastannut erinomaisella tavalla telakkateollisuuden kausityöttömien ja maahanmuuttajien tarpeisiin. Alueella onkin hyvä maine ja se on nähty myös mediassa.

Sekä TST että Varissuon Työ ja Toiminta VT ry tarjoavat avoimina kansalaistoiminnan keskuksina työtehtäviä, ruokapalveluja, sosiaalisen toimintaympäristön sekä liikunta- ja harrastetoimintaa syrjäytyneille nuorille, vaikeasti työllistyville ja ylipäätään vähävaraisille turkulaisille.

Jäseniä niillä on yhteensä reilusti yli tuhat, mutta toiminta koskettaa huomattavasti laajempaa joukkoa. Se on tärkeää, koska toiminta on myös ennaltaehkäisevää toimintaa kurjuuden kierrettä vastaan tarjoten myös muun muassa väyliä oppisopimukseen.

Toiminta on ollut meille esimerkki Turun kaupungin ymmärryksestä kuluneina vuosikymmeninä, sillä toiminta tukee kuntalaisia vähentäen edellä mainittujen sosiaalisten ongelmien lisäksi myös niin sanottuja Kela-sakkoja.

Toivomme, että Turun pitkä ja tuloksellinen ennaltaehkäisevä työ vaikeissa tilanteissa olevien kuntalaistensa hyväksi jatkuu.

Viime vuonna yhdistykset tuottivat Turulle suoraa säästöä noin 740 000 euroa. Yhdistykset tuottavat merkittävässä määrin myös budjetoimatonta epäsuoraa säästöä, koska toiminta vähentää suoraan palveluntarpeita sosiaalisektorilta, mielenterveyden puolelta ja terveydenhuollosta kuten myös kaupungin viranhaltijoilta.

Nämä kaikki ovat syitä, joiden vuoksi kunnat ympäri maata ovat nyt havahtuneet tukemaan työttömien yhdistyksiä ilmaisin tiloin ja tukemalla muun muassa ruokajakelua ja tarkistamalla ylipäätään, että kolmannen sektorin yhdistyksillä on toimintaedellytykset.

Esimerkiksi Porin kaupunki on tarjonnut paikalliselle työttömien yhdistykselle pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen, joka sisältää ilmaiset toimitilat ja vuosittaisen toimintatuen.

Turun työttömien yhdistysten tämänhetkinen tilanne on kriittinen, ja molempien olemassaolo vuodenvaihteen jälkeen riippuu nyt täysin kaupungin vastaantulosta.

Irma Hirsjärvi

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja

Anne Tyni

Työttömien Keskusjärjestön varapuheenjohtaja