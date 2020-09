Osa kustantamoista boikotoi kirjastoja

Kuluvan vuoden merkittävimmät kulttuuritoimet liittyvät tavalla tai toisella kirjallisuuteen ja kirjastotoimeen. Kirjastot olivat keväällä suljettuja, mutta kirjoja luettiin tai kuunneltiin äänikirjoina entiseen malliin, jos ei enemmän.

Koska kirjoja ei fyysisesti voinut lainata, sähkökirjojen lainaus pääsi voimistumaan, koska lukeminen ei määrällisesti ainakaan vähentynyt. Samalla myös äänikirjat löivät itsensä lopullisesti läpi.

Paljastui myös monta suurelta joukolta piilossa ollutta seikkaa. Yksi huomattavimpia oli se, että määrättyjä teoksia oli kyllä kaupallisella sektorilla myytävinä, mutta kaksi merkittävää kirjankustantamoa kieltäytyivät myymästä omien äänikirjojensa kuunteluun oikeuttavia lisenssejä kirjastoille.

Tämä lienee rahastusta, koska esimerkiksi Otava-konsernin (muun muassa Otava, Like, Teos ja Karisto) äänikirjojen myynti on konsernin liikevaihdosta yli 30 prosenttia. Vaikka Otavan taholta kerrottiin, että kyse on kirjailijoiden suojelemisesta (äänikirjoista maksetaan vain vähän kirjastokorvauksia tekijöille), ei tuo väite vakuuta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mitä enemmän kirjallisuutta harrastetaan kotitalouksissa, sitä enemmän kirjoja hankitaan myös ostettuina. Äänikirjojen suoratoistot ovat määrällisesti nousseet huikeasti. Osasyy on takuulla se, että Ellibsistä löytyy vain pieni osa markkinoilla olevista äänikirjoista.

Sahaavatko Otava tai Gummerus omaa tukijalkaansa kieltäytymällä äänikirjojen lisenssien myymistä kirjastoille?

Mutta sahaavatko Otava tai Gummerus omaa tukijalkaansa kieltäytymällä äänikirjojen lisenssien myymistä kirjastoille? Suomen kirjastolaitos on perustamisestaan asti ollut eräs keskeisistä vaikuttajista suomalaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Kansankirjasto on paitsi opettanut ja sivistänyt kansaa myös tarjonnut taiteellisia ja viihdyttäviä elementtejä arkeemme.

Toivottavasti kirjallisuudelle ei käy samoin kuin kevyelle musiikille näyttää jo käyneen. Uuden musiikin löytäminen ei helposti onnistu, koska soittolistat muokkaavat makuamme yhdenmukaisuuden ja tuttuuden turvin homogeeniseksi mössöksi.

Jos kaikki painettu kirjallisuus löytyy vain markettien myyntitiskeiltä, miten uusi kirjallisuus löytää tiensä kotiin? No, kirjastojen kautta tietysti. Siksi on tärkeää, että verkkokirjastojen haut ovat helposti hallittavissa ja kirjastoissa kiinnitetään erityishuomiota niiden kehittämiseen. Perinteinen tapa esitellä kirjakirjoja houkuttelevien hyllystöjen avulla on sekin yhä oiva keino.

Kun haluan tulla hyvälle tuulelle, menen kirjastoon ja lainaan lähes umpimähkään jotakin kiinnostavaa. Samaa toivon tietysti verkkokirjastoltakin.

Erkki Kanerva