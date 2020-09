Valistus tuo väistämättä maallistumista, esittää Esko Aspivaara kirjoituksessaan (TS 5.9.). Kurja myöntää, hän osui kyllä naulan kantaan. Tähän olemme tulleet ja seuraukset ovat jo kaikille näkyvissä.

Mistä lie johtuukaan välinpitämättömyys toiseen ihmiseen, yli resussien tuhlaavaan käytökseen ja saastuttamiseen. Lasten ja nuorten ongelmat henkisellä tasolla, ala-arvoinen kielenkäyttö ja kyllä sitä sekoilua on riittämiin meillä aikuisillakin.

Mikä hallitseekaan ajatusmaailmaamme, jos meillä ei ole kantavaa pohjaa millä sitä ohjata? Olemme oppineet sotkemaan sitä kontrolloimattomalla informaatiotulvalla.

En yhtään ihmettele Aspivaaralaista ajattelumallia. Osasin odottaa.

Mikä tässä nyt sitten mättää?

Lyhytnäköisyys valistuksen valinnassa. Meidän eettisen moraalimme taso on omissa käsissämme ja meidän tulee olla vastuussa siitä, että lapsemme saavat oppia hyvän itsen arvon sekä itsetunnon ja mielenrauhan.

Kristinuskosta on tullut joillekin punainen vaate, jonka he haluavat hävittää. Tämä on se, mikä yhteisöämme rapauttaa. Annammeko pienen meluisan joukon olla määräämässä vastoin sitä, minkä kansamme parhaaksi tietää? Asia on vain niin, että riippumatta siitä, haluaako ihminen uskoa ikiaikojen lakiin, mikä on hyvässä kirjassa kirjoitettu, vai ei, sen ohjeet ovat se kantava voima, joka antaa meille viisautta tehdä oikeita ratkaisuja elämäntilanteissamme.

En voi sanoa, etteikö toisinkin monesti tekisi mieli tehdä, mutta ajan mittaan niillä ohjeilla ne oikeat valinnat tehdään.

Aivan oikein sanottu sekin, että kellään ei ole ainoaa oikeata totuutta. Mutta totuus on olemassa eikä kukaan voi sitä kiertää. Se on se, minkä me sisimmässämme kohtaamme. Ennemmin tai myöhemmin.

Aspivaaran mainitsemaan "tiukkauskoisuuteen" en voi olla puuttumatta. Minun ei tarvitse luulla mitään. Kristinuskon suoma vapaus on suurin mahdollinen vapaus, minkä ihminen voi saavuttaa. Sanon sen uudelleen: Valinnan vapaus meillä on aina. Seuraamusten ei koskaan.

Valistusta tarvitaan.

Veikko Harala