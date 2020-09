Ikäihmisten mahavaivoihin usein liittyvä hapoton maha altistaa hengitystieinfektioille

Alueelliset syöpäkeskukset ja Suomen Syöpärekisteri peräänkuuluttavat tiedotteessaan (20.8.) suolistosyövän seulontojen kiireellistä aloittamista.

On totta, että koronapandemia on vähentänyt ihmisten rohkeutta osallistua seulontoihin. Lisäksi monessa kunnassa seulonnat on keskeytetty pandemian vuoksi.

Pidän kiistattoman tärkeänä, että suolistosyöpä tai sen esiasteet – kuten muutkin syövät – pystytään diagnosoimaan ajoissa, poikkeusajoista huolimatta.

Haluaisin laajentaa keskustelua mahasyöpään, joka on yksi maamme yleisimpiä ja etenkin ikäihmisiä menehdyttäviä sairauksia.

Helikobakteeri-infektio voi johtaa hoitamattomana hapottomaan mahaan, joka taas on merkittävä riskitekijä mahasyövän kehittymiseen. Korona-aikaan nämä riskiryhmät – joista ikäihmiset muodostavat merkittävän ryhmän – olisi tärkeä tunnistaa riittävän ajoissa.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan hapoton maha lisää syöpäriskin ohella myös altistumista vakaviin ruuansulatuskanavan ja hengitysteiden infektioihin.

Seulonnat ja useimpien kuntien käytössä olevat diagnosointimenetelmät eivät valitettavasti riitä löytämään mahasyövän esiasteita ajoissa. Tarvitaan nopea ja luotettava testi, jolla riskiryhmien mahasyöpäalttius voidaan todentaa ennen kuin uhat alkavat kehittyä pidemmälle. Tällaisia testejä on jo saatavilla.

Kunnat ja yhteiskuntamme saavuttavat merkittäviä säästöjä, kun mahasyöpään – ja koronaan – altistavat tekijät löydetään nopeasti ja ajoissa. Lopputuloksena on kaikille meille tavoiteltava asia, mahdollisimman hyvä ja arvokas vanhuus ilman mahdollisia raskaita syöpähoitoja.

Semi Korpela

toimitusjohtaja, Biohit Oyj