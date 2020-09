Miksi annoin eriävän mielipiteen Ratapihankadun kiinteistön purkupäätöksestä

Kun Turun Sanomat julkaisi 4.9. rakennuslautakunnan kokouksessa tekemäni eriävän mielipiteen rakennuksen purkupäätökseen, haluan myös osaltani perustella päätöstäni.

Rakennus on ollut Varsinais-Suomen liiton käytössä viimeksi ja sitä ennen monen muun yhtiön ja yhteisön asemapaikkana. Rakennus on ollut samalla paikalla jo 80 vuotta ja rakennettu aikanaan muuraamalla tiili tiileltä, vieläkin talon seinäpintana on kaunis tiilipinta. Talon pohjarakenteet on erikoisvahvennettu myös varastokäyttöä silmällä pitäen.

Vuosikymmeniin ei rakennuksessa ollut mitään ilmastointiongelmia, vaan 1960-luvulla tehtiin tähän rakennukseen nk. automaattinen ilmastointi, tämä ihmeitä tekevä uusinvestointi. Nyt onkin käynyt ilmi, että suodattimet olisi ollut vaihdettava ja puhdistettava säännöllisesti ja näin kuulemma ei ole toimittu, vaan jotkin mikrobit ovat muhineet järjestelmän kanavissa vuosia hoitamatta jääneiden huoltotoimien vuoksi.

Kun lisäksi Turun museokeskus oli purkamista vastaan perustellen sitä rakennuksen arkkitehtuuriseen arvoon ja historialliseen rakennustyyliin vedoten, on käsittämätön ratkaisu purkaa koko rakennus. Varmasti se olisi pystyssä vielä vähintään 100 vuotta.

Rakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi ei varmaankaan olisi niinkään monimutkainen toimenpide kuin Kakolan muuttaminen asumistarkoitukseen sopivaksi.

Purkamispäätös tehtiin puheenjohtajan äänen turvin 7–6, siis niukasti.

Tässä kaupungissa ei museokeskuksen mielipiteellä useinkaan ole ollut mitään merkitystä. Ihmettelenkin, eivätkö juuri museokeskuksen henkilöt ole ainoat suojelemisasiaan perehtyneet henkilöt ja heidän mielipiteellään pitäisi olla vahva merkitys päätöksiä tehtäessä, eikä aina mennä gryndereiden rahanahneuden perässä?

Tämän rakennuksen asunnoiksi tekeminen olisi myös antanut työtä monelle rakennustyöläiselle ja varmaan olisi ollut suunnittelijoillekin innovatiivista tekemistä.

Jouko Laakso

rakennus- ja lupalautakunnan jäsen (ps)