Kenellä on oikeus asuntoon?

Turun asunnottomuusluvuista ovat viime vuosina olleet huolissaan asunnottomien itsensä lisäksi niin asunnottomuuden parissa työskentelevät, kansalaiset kuin päättäjätkin.

Asunnottomuus tuo siitä kärsivien mutta myös muiden ihmisten elämään runsain määrin haittoja, jotka lopulta usein voidaan mitata myös yhteiskunnalle koituvina kustannuksina.

Vaikka toimia asunnottomuuden vähentämiseksi on Turussakin tehty, ne eivät ole olleet vaikuttavia kaikkien asunnottomien kannalta.

Sininauhasäätiön asunto ensin -periaatteella toimivan Niittykodin kaltaista asumisyksikköä on Turkuun tarvittu ja odotettu pitkään. Asunto ensin -periaatteen lähtökohtana on asuminen jokaisen kansalaisen perusoikeutena: jokaisella on oikeus asuntoon elämäntavoista riippumatta.

Helmikuussa avatussa Niittykodissa asukkaat saavat halutessaan apua ja tukea elämäntapamuutokseen, mutta se ei ole asumisen edellytyksenä.

Elämisen ja asumisen taitojen sisäistäminen vie usein aikaa. Sivusta seuranneena olen kuitenkin voinut jo muutaman vuoden ajan todistaa, miten kaikki tuntemani päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset ovat asunto ensin -periaatteen mukaiseen asumiseen kiinni päästessään alkaneet päästä kiinni myös elämänsyrjästä.

Heidän kohdallaan se on ajan kanssa tarkoittanut päihdehoitoihin sitoutumista, rikollisuuden vähenemistä, parempaa terveyttä ja parempia asumisen taitoja, vähäisempää viranomaisasiointia ja enemmän yhteiskunnallista osallistumista. Lopulta myös vähemmän haittoja ja sitä myötä vähemmän kustannuksia yhteiskunnalle.

Niittykodissa ja sen ympäristössä ilmenneistä valitettavista häiriöistä huolimatta huumeita käyttävillä ihmisillä ei lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti ole tarkoituksena aiheuttaa vaaraa, vahinkoa eikä pelkoa sivullisille, vaan lähinnä pyrkiä selviytymään vallitsevissa olosuhteissa.

Mitä paremmin hyvän elämän perusedellytykset toteutuvat sekä Niittykodin asukkailla että yleisesti yhteiskunnassa, sitä vähemmän ympäristöön heijastuvaa häiriökäyttäytymistä ilmenee. Tätä edesauttaa myös avoin ja asiallinen vuorovaikutus naapuruston kanssa.

Turussa on myös asunnottomille, ongelmallisesti päihteitä käyttäville ihmisille suunnattuja asumisyksiköitä, joissa pyritään päihteettömyyteen. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan joko kykene tai eivät juuri ajankohtaisesti edes halua pyrkiä päihteettömään elämään.

Tällaisessa asumisyksikössä asumisen lopputuloksena voi joskus olla se, että päihteiden käytön vuoksi asumista yksikössä ei voida jatkaa ja ihminen päätyy taas asunnottomuuden ja mahdollisen tilapäisasumisen tai -yöpymisen kierteeseen.

Tällöin tällainen asumisyksikkö ei välttämättä alunperinkään ole ollut näille ihmisille sopiva vaihtoehto. Niittykoti on.

Sanna Järvensivu

sairaanhoitaja