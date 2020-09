Suomen maaseudun puolesta

Nyman, Sairanen ja Ojala kantavat huolta luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä (TS Mielipiteet 5.9.).

On merkillistä, että syypääksi löytyy aina maaseutu. Kirjoittajat ilmoittavat kotipaikkakunnikseen Turun, Helsingin ja Tampereen. Katsokaapa ympärillenne siellä kotikaupungeissanne. Mitä näette? Asfalttia ja erilaisia betonimuureja. Pääilme on tämä.

Niiden tieltä on raivattu ja raiskattu alkuperäinen luonto, pellot, niityt, metsät ja kalliot, lähes viimeistä piirtoa myöten. Ja kehitys jatkuu.

Suuri osa Suomessa nykyisin syntyvästä metsäkadosta johtuukin urbaanista rakentamisesta, jossa alkuperäinen luonto saa sumeilematta väistyä. Betonikolossit ja liikenneinfra ovat etusijalla.

Hyvä esimerkki on Helsinkiin suunnitteilla oleva Malmin lentokenttäalueen rakentaminen. Sen myötä tuhotaan niittymäistä luontoa ja sen mukana siellä viihtyvien eläinten ja eliöiden elinympäristö.

Jotta rakentaminen ylipäätään on mahdollista, joudutaan suoperäiseen maahan upottamaan valtava määrä betonia. Samalla aiheutetaan tolkuttoman suuret hiilidioksidipäästöt. Sen lisäksi tulee vielä rakentamisen aiheuttamat päästöt. Miksi tätä ei näkyvästi vastusteta?

Suomessa riittää metsiä, sen havaitsee, jos liikkuu maaseudulla kehä kolmosen ulkopuolella. Tärkeintä metsien hoidossa ja ilman hiilidioksidin määrän sitomisessa on varmistaa metsien hyvä kasvu. Kasvava metsä sitoo hiiltä. Kasvunsa lopettanut vanha metsä on lähinnä hiilivarasto, sen ilmasta ottaman hiilidioksidin määrä on jo hiipunut.

Työtä metsien hoidossa riittää, tärkeimpiä asioita ovat vajaatuottoisten metsien uudistaminen, taimikoiden hoito ja ajallaan tehdyt nuoren metsän harvennukset. Jotta ne ovat mahdollisia, tarvitaan puuta käyttävää teollisuutta.

Metsiemme kasvu ylittää reippaasti vuosittain hakatun puumäärän poistuman. Tämä näyttää olevan monille urbaaneille "metsäasiantuntijoille" kipeä asia, sen merkitystä halutaan jatkuvasti mitätöidä.

Kun metsien määrää, ikärakennetta ja erilaisia kasvutiheyksiä seuraa paikan päällä, on aivan varma, että hömötiaiselle sopivia elinolosuhteita täällä maaseudulla riittää. Miten on kaupunkien laita? Onko niissä hömötiaisen luontaiset elinolosuhteet turvattu?

Antakaa meidän täällä maalla asuvien elää ja olla rauhassa. Maalla on kautta aikojen eletty sopusoinnussa luonnon kanssa. Täältä löytyy sillä saralla runsaasti arjen asiantuntijoita.

Urbaanit "metsäasiantuntijat" voisivat keskittyä siihen, miten luonnon monimuotoisuuden hävittämistä ja ilman saasteiden tuottamista voitaisiin kaupunkiympäristössä minimoida. Siellä luonnon tuhoaminen ja kivihiilen poltto jatkuu edelleen.

Vai onko johtoajatuksena se, että kaupungistumisen luonnolle ja ilmastolle aiheuttamat haitat ovat välttämättömyys, johon ei voi puuttua ja joka kuuluukin maksattaa haja-asutusalueitten väestöllä?

Matti Koivula