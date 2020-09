Sdp:lle sopivin on sittenkin tärkein Raision johtajavalinnassa?

Raision kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan kokouksessaan 7.9.

Raisio on taloudellisesti kovan paikan edessä. Me tarvitsemme kunnalliseen päätöksentekoon kokeneen kuntatalouden osaajan ja ihmisten johtajan, jolla on vahva tulevaisuusorientaatio ja näkemys elinkeinoelämän tarpeista.

Kaupungilla on taloushaasteiden lisäksi edessään suuret investointipaineet ja kaupunkikehittämisen tarpeet niin oman palveluverkko- ja organisaatiouudistuksen kuin useita vuosia kestävän E18 -rakentamishankkeenkin osalta. Tarvitsemme siksi myös parhaan mahdollisen muutosjohtajan tarjolla olevista ehdokkaista.

Uuden kaupunginjohtajan valinnassa tulee painottaa Raision ja raisiolaisten etua. Tehtävä ei ole harjoittelupaikka. Valitulla tulee olla mukanaan jo valmis ja teoilla todettu näyttö ja osaaminen keskisuuren kaupungin, muutosprosessien ja ihmisten johtamisesta.

Emme voi valita virkaan ketään harjoittelemaan ja keräämään kokemusta. Kaupunginjohtaja ei ole edistämässä puolueiden poliittisia tavoitteita, vaan tekemässä työtä raisiolaisten ja Raision hyväksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poliittisesti valitut luottamushenkilöt päättävät, ja kaupunginjohtaja johtaa päätösten toimeenpanoa. Rooleissa ei tulisi olla sekaantumisen tai vääränlaisen ohjailun mahdollisuutta.

Kun uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi käynnistettiin, oli jonkinmoinen yksimielisyys siitä, ettei valinnasta tehdä poliittista kysymystä vaan haetaan pätevintä. Sdp on kuitenkin valintaprosessin kuluessa ylimielisesti halunnut ohittaa asiantuntijoiden ja kaupunginhallituksen asettaman valmistelutyöryhmän mielipiteet ja ehdokkaiden järjestyksen.

Yhtenä perusteluna on ollut, että valmistelutyöryhmän kokoonpano ei ollut riittävän demokraattinen, koska siinä ei ollut vasemmistoenemmistöä.

Oma ehdokas taisi olla ryhmäpäätöksin valittu jo ennen 27.8. käytyä kaupunginhallituksen kokousta, jossa kaupunginhallituksen esitys valtuustolle äänestyksin tehtiin. Tämä on mielestämme suuressa ristiriidassa yhteisten tavoitteidemme kanssa ja sisältää vahvan riskin siitä, että kaupungin ja puolueen edut menevät jossain vaiheessa vääjäämättä ristiin.

Uuden kaupunginjohtajan valinnassa tulee painottaa Raision ja raisiolaisten etua. Tehtävä ei ole harjoittelupaikka.

Kokonaisuus näyttää väkisinkin siltä, että Sdp on päätynyt ratkaisuun, jossa poliittinen sopivuus on asetettava etusijalle, valta on säilytettävä itsellä ja Raision ja raisiolaisten etu on vasta toisella sijalla. Tämä ei olisi oikein Raisiolle, raisiolaisille eikä kaupungin henkilökunnalle, joka ansaitsee parempaa johtamista.

Vetoamme Raision kaupunginvaltuutettuihin yhteisen edun nimissä. Tarvitsemme kokeneen johtajan talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tarvitsemme kaupunginjohtajan, jonka päätöksentekoa ohjaavat tieto ja vahva näyttöön perustuva kokemus, tulokset ja osaaminen.

Jari Salonen (kok)

kokoomuksen ja Rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mika Koivisto (ps)

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Erkki Haavisto (kesk)

keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Elisa Vuorinen (kok)

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

valmisteluryhmän puheenjohtaja

Jonni Moislahti (kok)

kaupunginhallituksen jäsen ja konsernijaoston vpj

valmisteluryhmän jäsen

Markus Maunula (kok)

kaupunginhallituksen varajäsen

Jukka Rantala (kesk)

kaupunginhallituksen jäsen

valmisteluryhmän jäsen

Mikko Kangasoja (ps)

valmisteluryhmän jäsen