Kaarinan ja Liedon kaupunginjohtajat: Tarkennuksia kuntien vesikiistaan

Vastauksena Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimon esittämiin kommentteihin (Turun Sanomat 15.8.2020) koskien Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välisiä riitaisuuksia esitämme Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan puolelta muutaman tarkennuksen.

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden välinen riitaisuus käynnistyi toukokuussa 2018, jolloin Turku, Raisio, Naantali, Parainen, Masku ja Nousiainen tekivät – Kaarinan ja Liedon vastustuksesta huolimatta – enemmistöpäätöksen, jolla kumottiin osakaskuntien välinen aikaisemmin sovellettu tekopohjavesihankkeen pääomakustannusten vastuunjako ja luotiin kokonaan uudet veloitusperusteet osakaskuntien välille.

Vuoden 2018 päätös oli Kaarinalle ja Liedolle useita miljoonia euroja epäedullisempi kuin aikaisemmin vuodesta 2011 lukien sovellettu vanha malli. Tässä tilanteessa Kaarina ja Lieto olivat omia oikeuksia puolustaakseen pakotettuja käynnistämään välimiesmenettelyn muita osakaskuntia vastaan.

Välimiesoikeus on maaliskuussa 2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan ja Liedon vaatimusten mukaisesti vahvistanut, että muiden osakaskuntien toukokuussa 2018 ajama enemmistöpäätös tekopohjavesihankkeen pääomakustannusten jaosta on vastoin sitä, mitä osakaskuntien kesken on sitovasti sovittu pääomakustannuksia koskevista maksuosuuksista.

Välimiesoikeus on maaliskuussa 2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan ja Liedon vaatimusten mukaisesti velvoittanut osakaskunnat ja yhtiön pidättäytymään toukokuussa 2018 tehdyn päätöksen täytäntöönpanosta ja velvoittanut osakaskunnat tekemään yksimielisen päätöksen, jossa kumotaan toukokuussa 2018 tehty päätös.

Toimitusjohtaja Artimon esittämän kommentin mukaisesti on totta, että välimiesoikeus ei katsonut myöskään vuodesta 2011 lukien sovellettua vanhaa mallia täysin oikeaksi vaan katsoi, että siihen on tehtävä muutama pieni korjaus. Välimiesoikeuden oikeaksi katsoma kustannusjako on kuitenkin erittäin lähellä Kaarinan ja Liedon kannattamaa vuoden 2011 mallia.

Vuoden 2011 mallissa Kaarinan maksuosuus tekopohjavesihankkeen pääomakustannuksista oli 1,69 prosenttia, välimiesoikeuden tuomion mukaan oikea lukema on 1,91 prosenttia; vuoden 2011 mallissa Liedon maksuosuus tekopohjavesihankkeen pääomakustannuksista oli 2,76 prosenttia, välimiesoikeuden tuomion mukaan oikea lukema on 2,82 prosenttia.

Näitä prosentteja tulee välitystuomion mukaan noudattaa tekopohjavesihankkeeseen kuuluvien lisäinvestointien osalta noin 175 miljoonan euron kattoon asti ja tekopohjavesihankkeen valmistumisen jälkeisten rahoituskustannusten osalta pysyvästi ilman euromääräistä kattoa.

Muiden osakaskuntien kannattaman, toukokuussa 2018 tehdyn päätöksen mukaisen kustannusjaon välimiesoikeus totesi sen sijaan täysin virheelliseksi.

Toimitusjohtaja Artimon kommenteissa oli jätetty huomioimatta myös se seikka, että Raision kaupunki nosti välimiesoikeudessa vastakanteen yrittäen saada kustannusjakoon vielä huomattavasti suurempia muutoksia, kuin mitä vuoden 2018 päätös olisi merkinnyt.

Nämä Raision vaatimat muutokset olisivat merkinneet Kaarinalle ja Liedolle karkeasti arvioiden kymmenien miljoonien lisävastuita tekopohjavesihankkeen pääomakustannuksista. Kaarina ja Lieto kiistivät Raision vastakanteen, ja välimiesoikeus hylkäsi kaikki Raision esittämät vaatimukset.

Asiassa on kysymys siitä, että muiden osakaskuntien ajama muutos tekopohjavesihankkeen pääomakustannusten vastuujakoon olisi ollut Kaarinalle ja Liedolle erittäin epäedullinen. Välimiesoikeuden maaliskuussa 2020 antamalla päätöksellä mahdollisuus tällaiseen muutokseen tuli yksiselitteisesti kumotuksi.

Harri Virta

Kaarinan kaupunginjohtaja

Esko Poikela

Liedon kunnanjohtaja