Lapsi vailla kotia, uskontoa ja isänmaata

Miksi toiselle on niin tärkeää saada kanssaihminen johdettua pois tieltä, joka on aikojen saatossa hyväksi havaittu – niin kuin näyttää olevan tähtäimessä tällä Vapaa-ajattelijain liiton Esa Ylikoskella (TS 30.8. ja 4.8.)?

Todella ikävää luettavaa uskosta, muka ”arkaluontoisesta” asiasta, kun on kysymys ensiarvoisen tärkeästä kunnia-asiasta, johon meillä kaikilla on vertaansa vailla oleva oikeus.

On mahdotonta edes kyetä kuvittelemaan, missä tilassa maamme olisi ilman kristinuskoa.

Suomalainen hyvinvointi perustuu paljolti kristillisen arvomaailman mukanaan tuomaan ymmärrykseen. Luojaansa vakaasti luottaen on Suomi tiensä viitoittanut.

Saatu hyvinvointi ei ole sattumaa. Me, jotka olemme olleet täällä jo melko kauan, tiedämme jotain siitä, mitä hyvinvointi antaa ja mitä se kaikki on maksanut – ja siitä, mikä luo meille kestävän perustan.

Me suomalaiset kärsimme itsetunnon puutteesta. Sen puuttuminen saa ihmiset liikkumaan kaikenlaisten päämäärättömien aivoitusten perässä. Jopa meidän puoluepolitiikkammekin haparoi suossa, jossa periaatteet ovat luisuneet tavoittelemaan ties mitä omiaan.

Vuosia sitten alkoi ilmetä lisääntyvää välinpitämättömyyttä, tavaran palvontaa. Niin piti alkaa elämään velaksi. Näin kävi siitä huolimatta, että viisaat ovat jo selvillä siitä, että tavaran perustoille ja sen kasvulle on loppu.

On esimerkiksi tutkittua tietoa siitä, että pojille ensisijaisen tärkeä tavoite työelämässä on nimenomaan palkkaus. Mitä kauemmin tätä tietä mennään, sen jyrkempi on alamäki.

Meistä vanhemmistahan he mallinsa ottavat. Tällä tiellä ei ole risteyksiä, vai onko?

Laadukas elämä perustuu hyviin arvoihin. Se, mitä me teemme ja arvostamme, muovaa mallin lapsiimme. Lapsillemme olemme velkaa sen hyvän, mitä itse olemme saaneet.

Miten kiitollinen olenkaan vanhemmilleni ja koululleni siitä, että sain aikoinaan kuulla kristillisen vaihtoehdon olemassaolosta. En mitenkään olisi selvinnyt ilman luottamusta Luojaani.

Haluan nostaaäänen hiljaisen ihmisen ja kauniin elämän puolesta. Haluan nostaa äänen sellaisia viestejä vastaan, jotka määrätietoisesti pyrkivät rapauttamaan yhteisömme perustaa.

He neuvovat meitä rikkomaan kotimme, mutta mitään heillä ei ole tarjota tilalle. Elämän perusta ei ole rakennettavissa materiaaleissa.

Olkaamme ylpeitä siitä, että elämämme perusta on kristinusko ja luottamus Luojaan.

Veikko Harala