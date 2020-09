Romurallia Raision kaupunginjohtajakisassa – mihin unohtui asiallisuus?

Raision edellinen kaupunginjohtaja jätti tehtävänsä luottamuspulaan vedoten keväällä. Kaupunginjohtajan virka laitettiin avoimeen hakuun kesän alussa ja viransijaisuutta on hoitanut tekninen johtaja. Kaupunginhallitus nimitti valmistelutyöryhmän ja mukaan otettiin myös ulkopuolinen rekrytointiyritys.

Hakemuksia tuli ilahduttavan paljon. Valmistelutyöryhmä seuloi 18 hakijasta viisi soveltuvuuskokeisiin. Näistä valmistelutyöryhmä valitsi vielä kolmen kärjen, Vainion, Kesäniemen ja Härkösen, joista äänestyksen jälkeen päädyttiin esittämään hallitukselle ja edelleen valtuustolle valintaa Kesäniemen ja Vainion välillä. Tämän hakuprosessin jälkeen voimme varmasti luottaa siihen, että valitsemme näistä kenet tahansa, on Raisiolle tulossa hyvä kaupunginjohtaja.

Raisiossa käydään luonnollisesti kiivasta keskustelua, kun tärkeä valinta on loppusuoralla. Keskustelussa on kuitenkin näkynyt merkkejä demokratiaa rapauttavasta kampanjoinnin tavasta, joka keskittyy vastustajan heikkouksien osoitteluun ja epäluulon lietsomiseen. Lommoja on tullut jokaisen peltiin.

Hakijoina on ollut suuri joukko arvostettuja henkilöitä, joiden uraa tai ominaisuuksia on pyritty vähättelemään tai suorastaan negatiivisesti arvostelemaan. Tällainen kulttuuri ei ole Suomessa ollut hyväksyttyä, vaikka isot ehkä edellä näin toimivatkin. On huomioitava myös näiden henkilöiden kunnia ja tunteet, kun käydään keskustelua heistä ihmisinä ja ammattilaisina.

Raisio täyttää myös muita virkoja lähiaikoina, joten tällainen käytös näkyy todennäköisesti hakijoiden kiinnostuksessa. Tärkeän viran hoitamisessa tarvitaan kaikkien kaupunkilaisten tuki eikä riidan kylväminen johda hyvään työrauhaan. Me vihreät Raisiossa olemme alusta asti antaneet kaikille mahdollisuuden ja kuuntelemme nämä kaksi jäljellä olevaa kärkiehdokasta vielä rauhassa. Sitten teemme päätöksen ja elämme sovussa demokraattisesti valitun kaupunginjohtajan kanssa.

Toivotamme jo nyt onnea ja menestystä uudelle kaupunginjohtajalle, jonka nimi selvinnee maanantain 7.9. Raision valtuustossa.

Raision seudun vihreät ry:n ja Raision vihreän valtuustoryhmän puolesta

Pekka Heikkilä

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kristiina Engström

Raision seudun vihreiden puheenjohtaja

Saila Rintee

Raision seudun vihreiden ja vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja