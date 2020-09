Häkämies: Kuntien puolustajia totta vieköön tarvitaan

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo tekee mielipidekirjoituksestani (TS 29.8.) vahvoja tulkintoja. Yllätyin hänen tekstinsä tunneperäisyydestä. Tiedemiehen viileys oli tällä kertaa laitettu koipussiin.

Koronan keskellä on Suomessa menossa kaikkien aikojen julkishallinnon remontti. Lausunnolla on esitys, joka siirtää kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon perustettaviin sote-maakuntiin. Maakunnan luottamushenkilöt valitaan vaaleilla ja maakunnan toimet rahoittaa valtio.

Kovin itsenäisesti ei sote-maakunta kuitenkaan pääse toimimaan. Valtio (ministeriö) tulee kauko-ohjaamaan sen toimia hyvin tarkasti.

Olen ollut julkishallinnon palveluksessa monessa eri tehtävässä vuodesta 1982, jolloin aloitin sosiaali- ja terveysviraston hallintopäällikkönä. Luulen tietäväni, mistä on kyse. Puolustan edelleen vahvasti suomalaista järjestelmää, joka rakentuu kuntien varaan.

Meillä kaipaillaan säännöllisin välein huonolla itsetunnolla eurooppalaisia ratkaisuja. Jokainen, joka on asunut muualla Euroopassa hieman pidempään, tietää, että suomalainen julkinen hallinto kestää vertailun tehokkuudessa ja avoimuudessa mihin maahan tahansa. Emme tarvitse neuvoja muualta.

Olen työssä maakunnan liitossa. Se on kuntien omistama. Puolustan kuntia siis jo aivan virkani puolesta. Mutta puolustajia, totta vieköön, tarvitaan.

Kunnille kaavailtu uudistus on nimittäin kylmää kyytiä. Niiden omistamien sairaanhoitopiirien omaisuus siirtyy sote-maakunnalle, niiden veroprosentit lasketaan kolmannekseen, mutta nykyvelat jätetään niiden maksettavaksi. Sote-maakunta on valtiovallan erityisessä suojeluksessa, kun taas kuntien tulee pärjätä ikään kuin omillaan.

Haluavatko kansalaiset identifioitua omaan kuntaansa vai maakuntaan?

Niin paljon politiikkaa tunnen, että edessä on valtataistelu kunnat vastaan sote-maakunnat. Pidän sitä erittäin vahingollisena, varsinkin, kun kunnat laitetaan kisaan takamatkalta, mitä korona vielä korostaa.

Kaavailtu uudistus on järisyttävä muutos nykyvaltarakenteiden näkökulmasta. Valmistelu on tehty vain sosiaali- ja terveysministeriössä. Kunnat ja valtionvarainministeriö on pidetty syrjässä. Lopputuloksessa näkyy, että asiaa on mietitty vain soten näkökulmasta. Kokonaisuutta ei ole osattu hahmottaa.

Keskustelua on syytä käydä ja muutoinkin kuin Paloheimo–Häkämies -akselilla. Tehdäänkö nyt maakuntauudistus vai soteuudistus? Kuinka käy maakuntien keskuskaupunkien ja seutukaupunkien, joiden harteilla erityisesti on Suomen selviytyminen? Haluavatko kansalaiset identifioitua omaan kuntaansa vai maakuntaan?

Politiikassa on tapana vastata, että vastakkainasettelua ei synny. Aivan varmasti syntyy. Syntyy kisaa rahasta – kaikki julkinen raha on samaa veronmaksajan rahaa – ja syntyy kisaa siitä, kuka aluetta johtaa.

Ja hyvä on pitää mielessä erään poliitikon usein toistama kansanviisaus: pumaka on pumaka ja praktika on praktika. Eli maailma näyttäytyy nyrkit savessa kenttätöitä paiskivalle virkamiehelle tai poliitikolle usein kovin erilaisena kuin se maailma, joka avautuu rauhaisasta tutkijankammiosta.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja