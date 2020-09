Maakunnan rooli on kehittäjän – seutukunnat on nostettava niille kuuluvaan arvoon

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo ja maakuntajohtaja Kari Häkämies ovat keskustelleet maakunnista ja niiden roolista sote-uudistukseen liittyen (TS 24.8., 26.8. ja 29.8.). Se on tärkeää keskustelua – maakunnallista näkemystä ja verkottumista tarvitaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ensinnäkin sote-uudistus tarvitsee oman hallintonsa. Pirkanmaalla ja Satakunnassa soten valmistelu on tapahtunut maakunnallisesti hyvässä hengessä. Varsinais-Suomessa tämä ei vaan onnistu, Turulle ja kokoomukselle se ei kelpaa.

Kovan vääntämisen jälkeen saatiin sentään maakunnallinen seurantaryhmä.

On totta, että uusia rajoja ei tarvita maakunnan sisälle. Sairaanhoitopiirien rajat liian tiukkoina ovat jo tuoneet ongelmia maakuntien rajojen hyville lähisairaaloille. Sotessa pitää voida liikkua sairaanhoitopiirien ylikin. Maakunnallista näkemystä tarvitaan myös siinä, että lähisairaalat toimivat myös Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla riittävin palveluin eikä palveluja vähennetä.

Sama koskee ammattikorkeakouluopetusta. Sen saatavuuden tulee verkottua koko maakuntaan. Hyvä esimerkki on, että Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusta, jonka ministeri Annika Saarikko hienosti päätti, tuettiin koko maakunnasta.

Sotessa pitää voida liikkua sairaanhoitopiirien ylikin.

Lisäksi Salon ja Vakka-Suomen seutukuntien yritykset ja kunnat ovat tukeneet jo kahta lahjoitusprofessuuria ja lisää on luvassa. Tämä on hienoa maakunnallista yhteistä kehittämistä.

Maakunnan rooli kehittäjänä ja verkostona on tärkeä. Se ei ole vanhanaikaista silloin, kun se ymmärretään kehittämisen eikä hallinnon kautta.

Varsinais-Suomi on viiden seutukunnan maakunta. Maakuntakeskuksen ohella on viisi seutukuntaa: Turun, Salon, Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnat. Seutukaupunkeja taas on seitsemän: Salo, Loimaa, Uusikaupunki, Parainen, Laitila, Somero ja Paimio.

Suomen suurin teollinen työpaikka oli Salossa ja nyt Uudessakaupungissa. Turussa vetureina ovat telakkateollisuus sekä lääketeollisuus, joka vaikuttaa koko maakuntaan. Vientiteollisuutta on paljon myös Loimaalla, Salossa, Laitilassa ja Paraisilla, ja elintarviketuotantoa koko maakunnassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Seutukunnat ovat verkottuvaa maakuntaa. Suomi pitää nähdä pääkaupunkiseudun ja maakuntien menestyvänä verkostona – maakunta taas maakuntakeskuksen, seutukaupunkien ja seutujen menestyvänä verkostona.

Tärkeää seutukaupunkien menestymisen kannalta on ennen muuta niiden omaehtoinen kehittämistyö, mutta myös sopimuksellinen kumppanuus.

Tuore seutukaupunkiohjelma tiivistyy 20 toimenpiteeksi seutukaupunkiohjelmassa ja sisältää 31 omaehtoisen kehittämisen toimenpidettä.

Aluekehitys on yhä yritysvetoisempaa koko maakunnassa. Osaaminen, koulutus, innovatiivinen toiminta ja niiden rahoitus ovat erityisen tärkeitä seutukaupungeille.

Tärkeää on, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminta sekä tutkimusrahoitus voivat nykyistä paremmin vastata seutukaupunkien kehittämistarpeisiin verkottuen koko maakuntaan.

Olavi Ala-Nissilä (kesk)

maakuntavaltuuston jäsen