Kuuden tunnin työaika: utopiaa vai luonnollista kehitystä?

Sanna Marin esitti Sdp:n puoluekokouksessa vähittäistä siirtymistä kuuden tunnin päivittäiseen työaikaan. Mielestäni tämä oli rohkea avaus ja kannanotto työelämän murrokseen, jota olemme voineet jo pidempään seurata.

Olen usein miettinyt, miksei päivittäinen työaika seuraa yleistä kehitystä, jossa robotisaatio, digitalisaatio ja kaikki muut nykytekniikan mukanaan tuomat työtä nopeuttavat ja helpottavat innovaatiot ovat vähentäneet suorittavan työn tarvetta.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että kuuden tunnin työpäivä olisi tehokas tapa lisätä työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Esimerkiksi Saksassa Porschen tehtaalla kuuden tunnin päivistä on saatu positiivisia kokemuksia, ja niin työntekijät kuin työnantajat ovat olleet tyytyväisiä.

Sanna Marinin ehdotukseen kohdistunut kritiikki on ollut mielestäni asiattomasti perusteltua ja tahallisesti väärin ymmärrettyä. Esimerkiksi Paula Risikko totesi, että eihän potilas lopeta sairastamistaan kuuden tunnin jälkeen. Kai Mykkänen puolestaan totesi, että muut miettivät päänsä puhki, mistä saada työtä lisää, kun taas pääministeri ehdottaa työn vähentämistä.

Kyse ei kuitenkaan ole työn vähentämisestä, vaan päinvastoin mahdollisuudesta jakaa työtä useammalle. Yksittäisen työpäivän pituuden lyhentäminen mahdollistaisi uusien työtekijöiden palkkaamisen ja alentaisi julkisen puolen kustannuksia.

Sairaat eivät lopeta sairastamistaan myöskään kahdeksan tunnin jälkeen, mutta kuuden tunnin työaika lisää hyvinvointia ja sitä kautta myös työterveyttä.

Kokoomuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kritiikki on tietenkin odotettavaa. Hehän haluavat lisää paikallista sopimista, nollatuntisopimuksia ja työajan pidennystä vastikkeetta. Tämä nähtiin esimerkiksi siinä, kuinka koville otti luopuminen työajan 24 tunnin kiky-pidennyksestä.

Sen sijaan on vaikea ymmärtää SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan ylimielistä ja väheksyvää suhtautumista. Hänen mukaansa SAK:laisella kentällä on tärkeämpääkin kuin kysymys työajan lyhentämisestä (Yle 25.8.). Mikä asia on tärkeämpi kuin työhyvinvointi ja työttömyyden vähentäminen?

Kuuden tunnin päivittäinen työaika toisi helpotusta pienten lasten vanhemmille.

Kyllä SAK:ssa täytyy olla kykyä katsoa pidemmälle. Mielestäni Elorannan kommentit edustavat täydellistä näköalattomuutta.

SAK:n pitäisi olla tukemassa eikä kampittamassa näin edistyksellistä avausta. Ammattiyhdistysliikkeen rooli on ollut ratkaiseva aiemmissa työajan lyhentämistä koskevissa prosesseissa, esimerkiksi siirtymisessä kahdeksantuntiseen työpäivään ja viisipäiväiseen työviikkoon.

Jälkimmäinen muutos tapahtui asteittain. Siirtymisestä sovittiin vuosina 1963–1964. Vuonna 1965 keskusjärjestöt sopivat työajan lyhentämisestä, ja laki työajan muuttamisesta astui voimaan 1.1.1966. Työaikaa lyhennettiin eri aloilla asteittain vuodesta 1966 vuoteen 1970, josta lähtien kaikki alkoivat tehdä viisipäiväistä työviikkoa.

Automatisaation aiheuttamat muutokset työelämään ovat valtavia ja niiden tulevaisuuden vaikutuksia on vaikea ennakoida. Nykyisellä kehitystahdilla olemme tilanteessa, jossa päivittäisen työajan pituutta on pakko tarkastella kriittisesti, jotta tarjoamme myös tuleville työntekijäsukupolville mahdollisuuksia mielekkääseen työelämään.

Toteutuessaan kuuden tunnin päivittäinen työaika toisi helpotusta pienten lasten vanhemmille ja saattaisi madaltaa kynnystä palata työelämään nopeammin vanhempainvapaalta. Työssä jaksamisen lisääntyessä työurat voivat pidentyä myös loppupäästä.

Sanna Marinin avaus on rohkea ja tulevaisuuteen luotaava. Nyt järjestöiltä kaivataankin konkreettisia ideoita kuuden tunnin työpäivän eteenpäin viemiseksi. Kuuden tunnin työpäivä ei ole rakettitiedettä, vaan asia, jonka edut poliittinen oikeistokin tulee vielä aikanaan ymmärtämään.

Lisääntyvä vapaa-aika tuo mukanaan luovuutta, innovatiivisuutta ja hyvinvointia. Nämä ovat juuri niitä tekijöitä, joita tarvitsee Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

Hannu Rauma, osastotoimitsija

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry. Osasto 041.