Älä pelkää naapuriasi, vaan ota häneen yhteyttä yhdistyksen kautta

Korona on muuttanut maailmaa. Olemme lukeneet, kuinka osa ihmisistä on jäänyt loukkuun etätöihin ja yksinäisyyteen. Kun kontaktit jäävät etäpalavereiden varaan, niin aikaa kuulumisten vaihtamiseen ei löydy yhtä paljon kuin kasvokkain tehtävässä työssä.

Suomi on täynnä hienoja yhdistyksiä, jotka kaipaavat hyviä jäseniä riveihinsä. Monet yhdistyksistä toimivat paikallisesti ja siksi liittymällä yhdistykseen saa kaupan päälle ystäviä lähiympäristöstä.

Turvallisuus on otettu useiden yhdistysten toiminnassa hyvin huomioon. Massatapahtumien järjestämisestä on luovuttu suositusten mukaan ja tilalle on tullut pienemmän mittakaavan tapaamisia sekä etäkoulutuksia.

Omakohtaisesti olen saanut kokea, että yhdistyksiin kuulumisesta on apua myös työnhaussa. Jos näytät kannuksesi, niin se huomataan ja tieto osaamisestasi välittyy.

Oli sitten mielenkiintosi aiheena ympäristönsuojelu, itsesi kehittäminen tai liikunta, niin aina löytyy yhdistys tai seura, joka on toiminnallaan tukemassa sitä. Älä siis pelkää naapuriasi, vaan ota häneen yhteyttä yhdistyksen kautta.

Antti Salmilahti

Puheenjohtaja 2020, Airiston Nuorkauppakamari Ry