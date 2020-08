Neuvolat eivät ole säästämisen paikka – mitä tekee Turku?

Ehkäisevää terveydenhuoltoa ja terveydenhoitajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen. Mitä tekee Turku?

Paattislaisena olen huolissani lähineuvolan eli Paattisten neuvolan tulevaisuudesta. Huoleni heräsi luettuani terveydenhuollon johtajan Tuula Cornun haastattelun Turun Sanomissa 12.6. koskien Turun neuvolapalveluita korona-aikana.

”Meillä on liikaa toimipisteitä”, Cornu sanoi. Esimerkkeinä olivat Paattisten ja Yli-Maarian neuvolat, jotka ovat kohtuullisen lähellä toisiaan ja saman tien varressa.

Pieniä toimipisteitä alettiin sulkea koronaepidemian alettua. Esimerkiksi jo aiemmin mainituille pohjois-Turun perheille tämä tarkoitti alun perin viiden kuukauden sulkua lähineuvolapalveluista. Siis lähes puolta vuotta!

Pohjoisin avoinna oleva neuvola sijaitsi Runosmäessä, koska sekä Paattisten neuvola että Yli-Maarian neuvola suljettiin. Paattisten ja Runosmäen neuvolan välinen etäisyys on 16 kilometriä.

Bussiyhteys Runosmäkeen ei ole suora, vaan matka kestää Paattisten neuvolan bussipysäkiltä Runosmäen pysäkille yli 40 minuuttia suuntaansa. Ja tästäkin kävelymatkaa kertyy puolitoista kilometriä.

Esimerkiksi loppuraskauden aikana naiselle tämä matka voi olla mahdoton kävellä, jolloin on pakko kiertää Turun keskustan kautta, ja aika pelkästään neuvolaan pääsemiseksi on jo tunti ja 15 minuuttia. Tähän tulevat lisäksi vielä kävely- tai pyöräilymatkat kotoa pysäkille sekä mahdollisesti vanhempien lasten hoitojärjestelyt.

Onneksi pohjois-Turun äidit pitivät kiinni oikeuksistaan kesäaikana ja antoivat asiasta palautetta. Paattisten neuvola saatiin pidettyä edes kolme viikkoa auki heinäkuussa. On kuitenkin olemassa vaara, että neuvoloiden sulkeminen toistetaan ensi vuonna sillä ajatuksella, että kun nyt yhtenä vuonna näin tehtiin, voi sen tehdä myös seuraavana vuonna.

Vaikka jokainen terveydenhoitaja onkin vahva ammattilainen, perheet kaipaavat tuttua oman lähineuvolan terveydenhoitajaa, joka tuntee perheen ja taustat.

Toivon todella, ettei näin käy.

Vaikka jokainen terveydenhoitaja onkin vahva ammattilainen ja antaa parasta mahdollista neuvolapalvelua annetun ajan puitteissa, perheet kaipaavat tuttua oman lähineuvolan terveydenhoitajaa, joka tuntee perheen ja taustat.

Turun Sanomien jutussa ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Cornu väläytti myös sitä, että jollakin aikavälillä on syytä tarkastella, tarvitaanko Turussa niin monta neuvolaa. Esimerkkeinä tekstissä mainittiin Paattisten ja Yli-Maarian neuvolat.

Paattisten ja Yli-Maarian neuvoloiden välillä on kahdeksan kilometriä, ja Paattisten neuvolassa käy perheitä laajimmalta alueelta koko Turussa. Esimerkiksi Tortinmäessä asuvat perheet saavat lähineuvolapalvelunsa Paattisilla, johon heillä on 10–15 kilometrin matka. Paattisilla asuvalle neuvola on tärkeä ja arvostettu paikka koulun, päiväkodin, leikkipuistojen, kauppakeskuksen ja kirkon ohella.

Paattisten keskustan alueella asuu paljon perheitä, jotka käyvät neuvolassa kävellen tai pyörällä. Mikäli palvelu siirrettäisiin ”saman tien varrelle” 10 kilometrin päähän, tulisi liikkumisesta vaikeampaa. Ja varsinaisesti nämä neuvolat eivät edes ole saman tien varressa.

Mikäli kriteerinä on, että samaa tietä pääsee lähineuvolaan, ehdotan, että suljetaan myös Hirvensalon neuvola, sillä lähes saman tien varrella on jo Mäntymäenkin neuvola. Välimatkakin on näillä neuvoloilla lyhempi. Tai miten olisi Lausteen ja Varissuon neuvoloiden yhdistäminen?

Turku on suuri kaupunki, jossa tarvitaan terveyspalveluita joka kolkassa. Lapsiperheiden terveydestä ei ole varaa säästää.

Lilli Priha-Iltanen